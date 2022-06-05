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Patili dostlarıyla koştular
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark’ta yapıldı.
İZMİR 05.06.2022, 14:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark’ta yapıldı.
Rekabetin ve sıralamanın olmadığı Patili Dostlar Koşusuna 100 köpek sahipleriyle katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşu; engelli, küçük ve büyük ırk olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yaklaşık 500 metrelik koşuya katılan patili dostlara anı madalyaları ve hediyeler dağıtıldı.
Köpek eğitmeni Kutay Özkan’ın köpeği Ego ile yaptığı gösteri ise büyük alkış aldı.