Pandemi döneminde kaygı yönetimi semineri

Radikal Eğitim Kurumlarının düzenlediği haftalık veli ve öğrenci bilgilendirme seminerine katılan Yaşar Üniversitesinden Uzman Psikolog Zeynep Melis Köseoğlu, pandemi döneminde kaygıyla baş etmenin yolları, velilerin bu dönemde neler yapması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Radikal Eğitim Kurumlarının bu haftaki konuğu Yaşar Üniversitesinden Uzman Psikolog Zeynep Melis Köseoğlu oldu. Toplantının moderatörlüğünü Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş yaptı. Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği seminer, Radikal Eğitim Kurumları İnstagram adresinden canlı olarak gerçekleştirildi. Uzman Psikolog Zeynep Melis Köseoğlu, kaygı yönetimi ve öğrencinin pandemi dönemindeki problemleri üzerine değerlendirmede bulundu. Dijitalleşmenin ve online eğitimin yol açtıkları ve pandemi döneminde kaygıyla baş etmenin yolları, velilerin bu dönemde neler yapması gerektiği konularında bilgiler verdi. Köseoğlu, bu sürece bir ’öğrenme ve deneyim süreci’ olarak yaklaşmanın belirsizlik hissiyle baş etmede yardımcı olacağını belirtti.

Dünyanın dahi bilmediği bir süreçle karşı karşıyayken öğrencilerin verdiği kaygı tepkisinin normal olduğu, sürecin başında ve tekrar sonunda bu tepkinin ölçülmesi gerektiği, durumu kabullenip kabullenmediğimize bakılması gerektiği anlatıldı. Enerjiyi ve kaygıları doğru yere yönlendirmenin süreci doğru yönetmeye yardımcı olacağı, sıkılmanın pasif bir davranış şekli olduğu, bu durumun aktifleşmeyle tolere edilebileceğinden bahsedildi.

Uzman Psikolog Zeynep Melis Köseoğlu, kaygıyı önlemek için iyimser olma, olumlu deneyimleri temel alarak çıkarımlarda bulunma ve bilgi kirliliğinden uzak durma konularında tavsiyelerinde bulundu.