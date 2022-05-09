Özkanlar Pazar Yeri yeniden hayat bulacak

Danıştay kararı ile 2018 yılında kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, yeniden hayat buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizimleri tamamlanan pazar yeri kompleksinin içinde; gençlik merkezi, kreş, dijital kütüphane ve çok amaçlı salonun da yer alacağı duyurulurken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı halkı için önem arz eden bir konuda daha çözüme yaklaşmanın ve halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bayraklı ilçesinde, 2018 yılında mahkeme kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile yeniden hayat bulacak. Çizimleri tamamlanan proje içerisinde pazar yerinin yanı sıra; gençlik merkezi, çok amaçlı salon, kreş, dijital kütüphane, eğitim merkezi ve otopark da yer alacak. Önümüzdeki aylarda temeli atılması planlanan proje, 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve zemin artı 3 kattan oluşacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projeyle ilgili, “Mahkeme kararı ile kapatılmasının ardından vatandaşlarda büyük bir mağduriyet oluşturan Özkanlar Pazar yerini, İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yeniden hizmete açacağız. Sadece bir pazar yeri değil; modern mimarisi, gençlik merkezi, kreş, kütüphane ve eğitim tesisleriyle çok amaçlı bir kompleksi ilçemize kazandıracağız. Bayraklı’ya yakışan bu güzel proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine, Bayraklı halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.