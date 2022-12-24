Son Dakika
Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İZMİR 24.12.2022, 18:08
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, tespit edilen şüpheliler E.B. ve R.B.’nin otomobilini Doyranlı mevkiinde durdurdu. Araçta 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.