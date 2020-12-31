ÖTO’dan devlet destekli projeler için üyelerine destek

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), devlet destekli projelerden faydalanabilmeleri için üyelerine bilgilendirme anlamında destek vermeye devam ediyor.

ÖTO’nun da destekleriyle iki ayrı projesi KOSGEB tarafından kabul gören Ödemişli sanayici İbrahim İldireci, ÖTO Başkanı Rıfat Eriş ile oda binasında bir araya geldi. Süreç hakkında değerlendirme yapan İldireci, "KOSGEB’in açmış olduğu iki ayrı destek programına başvuru yaptık. Firmamızın başvurabileceği uygun hibe programları için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Projemizi hazırladık ve KOSGEB’e sunduk. İki projemizden de onayımızı aldık ve projenin devamlılığı için çalışmalarımıza başladık. Proje sunumu sürecindeki desteklerinden dolayı Ödemiş Ticaret Odası Başkanımız Rıfat Eriş ve oda personelimize çok teşekkür ederiz.” dedi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, “Orta ve küçük ölçekli firmalarımız için her geçen gün devlet destekli hibe programları açıklanıyor. İlgili firmalarımızın işlerini büyütebilmeleri için onlara uygun olacak projelere mümkün mertebe yönlendirmeye çalışıyoruz. Proje süreçlerinde de firmalarımızı yalnız bırakmayarak, her aşamada destek vermekteyiz. Üyemiz Sayın İbrahim İldireci’yi kutluyorum." diye konuştu.