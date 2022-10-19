Oryantiring heyecanı başladı

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Oryantiring Federasyonu ve bir firmanın destekleriyle Uluslararası 1. Pergamon Oryantiring Haftası etkinlikleri başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından, gece oryantiring koşusunun startı Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından verildi. Başkan Koştu, Türkiye’nin birçok şehrinden ve yurt dışından gelen sporculara başarılar diledi. Uluslararası 1. Pergamon Week Oryantiring Haftası çerçevesinde startı verilen gece oryantiring koşusu ile tarihi Bergama sokakları, birçok il dahil; İtalya, İran, İngiltere ve Hollanda’dan gelen sporcularla doldu.

Belediye Başkanı Hakan Koştu da, "Şehrimiz için yaptığımız vizyon projelerimizde olduğu gibi spor alanında da Bergama’mızı önde tutmaya gayret gösteriyoruz. Tarih, kültür ve sanat dolu şehrimizi farklı spor dallarında, spor turizminin öncüsü yapmaya kararlıyız. Bu vesileyle ilçemize gelen yerli ve yabancı sporculara başarılar diliyorum" dedi.