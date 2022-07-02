Ortak mezuniyet töreniyle kariyer yolculuklarına adım attılar

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2021-2022 Akademik Yılında bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler için düzenlediği Ortak Mezuniyet Töreni, DEÜ Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar öğrencilere seslenerek, “Hayatta, hiçbir zaman korkmayın. İlk adımı atın; girişimci ve cesur olun. Sizi engellemek isteyen insanlardan da uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından dereceyle mezun olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiği 2021-2022 Akademik Yılı ‘Ortak Mezuniyet Töreni’, DEÜ Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde Doç. Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon yönetiminde oluşturulan ‘Neredeyse Onlar Grubu’nun konseriyle başlayan Ortak Mezuniyet Töreni, üniversite mensuplarını ve öğrenci ailelerini bir araya getirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Ankara’dan çevrimiçi olarak bağlandığı tören, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Adını İzmir’in kurtuluş gününden alan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mensuplarının gücü ile ülkemizin aydınlık geleceği için çalıştığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizi biz yapan, farkımızı ortaya koyan ve ‘Dokuz Eylül’ ruhunu yaşatan hakikatler, aile bağlarıdır, gönül birliğidir, bilim sevdasıdır. O yüzden adımız, hem gönüllerde hem de tarihimizde saklıdır. Bu yıl kuruluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlanan üniversitemizde bilim dünyamıza değer katacak projeleri hayata geçirmeye ve yatırımlar yapmaya özen gösterdik. Şu anda karşınızda gördüğünüz gençlerimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırma üniversitesi olmayı layık görülen bir devlet kurumundan mezun olma onuruna eriştiler. Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerindeki başarısı ve kalite standartları nedeniyle Kurumsal Akreditasyon Belgesine layık görülen üniversitemizdeki eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan; engelsiz üniversite ve toplum hedefine emin adımlarla koşan ailemizin Ankara’da aldığı 7 engelsiz program nişanına, ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine, ISO standartlarını kamu hizmetleriyle bütünleştiren çalışmalarına öğrencilerimiz de tanıklık etti. Saygıdeğer hocalarımızın ve kıymetli mesai arkadaşlarımızın bugüne kadar gösterdiği çaba, sabır ve anlayış üniversitemizin bu noktaya ulaşmasını sağladı. Üniversitemizin ilk kadın rektörü ve öğrencilerinden birisi olarak hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Aklınızı emanet etmeyin”

Rektör Hotar, okullarını dereceyle bitirerek mezun olan öğrencilere de seslenerek, “Sevgili evlatlarım; hayatta hiçbir zaman korkmayın. İlk adımı atın, girişimci ve cesur olun. Sizi engellemek isteyen insanlardan da uzak durun. Biz, gururlu bir milletin asil evlatlarıyız. Ona olan bağlılığınız, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanız sadece ülkemizin değil kendi geleceğiniz adınadır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol, cesaret ile çıktığımız yolda hepimizin başlangıç noktasıdır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ise canımızdır, kanımızdır, gözyaşımızdır. Ailelerimiz, sevdiklerimiz ve dostlarımız ise başımızın ve gönlümüzün baş tacıdır. Aklınızı ve vicdanınızı kimselere emanet etmeyin; kibirden ve öfkeden uzak durun. Sizi seven bir büyüğünüz olarak, gittiğiniz her noktada ailemizi gururla temsil edeceğinize; emeğinizi ve ekmeğinizi koruyacağınıza inanıyorum. Bu düşüncelerle üniversitemizden dereceyle mezun olan mensuplarımız kutluyorum. Hocalarımıza, ailelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan DEÜ İşletme Fakültesi birincisi Zeynep Elif Turgut ise 4 yıl önce çıktıkları yolculuğu Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birinden mezun olarak tamamladıklarını ifade ederek, “DEÜ’nün bizlere verdiği nitelikli eğitimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke inkılaplarının ışığında kariyer yolculuğumuzda ilerleyeceğiz. Elde ettiğimiz başarıda ailelerimizin, hocalarımızın ve üniversitemizin payının büyük olduğunu biliyoruz. Burası bizim için üniversiteden fazlasıydı. Bu yüzden bizler de topluma ve insanlığa faydalı olmak için çalışacağız. Bizleri mesleki bilgilerle donatan Dokuz Eylül Üniversitesi ailemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamıza teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve belgeleri eğitim gördükleri akademik birimlerin dekan ve müdürleri tarafından verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.