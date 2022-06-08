Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde beşinci etap heyecanı

18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etabın kura çekim töreni gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dâhil ederek sürece hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etabın kura aşamasına geçti. Yurttaşların güvenle oturacakları konforlu konutlar noter huzurunda belirlendi.

Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekim törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

“Hız kesmeden çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy’de 18 hektarlık alanda toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesini etap etap, adım adım hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Soyer, 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap yapım çalışmalarında ise sona yaklaşıldığını vurguladı. Soyer, “3. ve 4. etaplarda toplam 964 konut ve 54 işyerinin yapımı için İZBETON ile protokol imzaladık ve yıkımları tamamladık. Orada da hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Yapım ihalesine çıkacağız”

Bugün 5. etapta 560 adet bağımsız birimden hak sahiplerine ait olanlar için kura çekmek üzere buluştuklarını belirten Başkan Soyer, “Kura çekimi tamamlandıktan sonra çalışmaları hızla tamamlayarak kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesini yapacağız. Örnekköy’ü sosyal donatılara, yeşil alanlara ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dirençli mahalleler inşa ediyoruz”

Sadece Örnekköy’de değil Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Gaziemir’de, İzmir’in dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Soyer, “Bu çalışmalarla doğal afetlere karşı dirençli mahalleler inşa ediyoruz. Dirençli mahalleler demek yaşam kalitesi yüksek bir İzmir demek. Deprem, sel, su baskını korkusu yaşamadan sağlıklı ve huzurlu bir kent yaşamı demek. Bu hedefe ulaşmak için İzmir’de kentsel dönüşüm için yepyeni bir model ortaya koyduk. Sektörün yaşadığı tıkanıkların önüne geçtik” diye konuştu.

“Yaşam kalitelerinin yükseldiğini görecekler”

Kentsel dönüşümde üç temel ilkeyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı ve Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü bizim üç temel ilkemiz. Şunu biliyoruz; bizim için başka İzmir yok. Ve kaybedecek vaktimiz de yok. Yaşlanan dökülen yapı stokunu yenilemek zorundayız. Konutlar tamamlandığında, bu bölgede uzun yıllardır hayatını sürdüren yurttaşlarımız, yaşam kalitelerinin yükseldiğini görecekler. Sosyal donatı alanları, yeşil alanları ile çok daha keyifli bir hayat sürecekler. Sadece kendileri için değil, kendilerinden sonra gelecek çocukları ve torunları için de bu hayatı temin etmiş olacağız” dedi.

İlk kurayı Başkan Soyer çekti

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İlk kurayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çekti. Soyer’in çektiği kurada Hüseyin Pekgöz ismi çıktı.