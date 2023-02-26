Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken vefat etti.

Vefat ile ilgili basın açıklamasında bulunan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Veysi Kubba, “30 yıllık dostumu, ağabeyimi, kardeşimi, ortağımı, hayatta en önem verdiğim insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Vizyonu ve liderliğiyle grubumuzu her zaman yücelten, ileriye taşıyan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında çok büyük katkıları olan bir insandı. Düşünce önderlerimizden, insanlığı, hayırseverliği ve dostluğuyla hepimizin kalbinde yer etmiş Op. Dr. Zafer Beken’i kaybettik. Onun ilkelerini, projelerini, tutkularını yaşatmaya devam ettirmeye söz veriyoruz” dedi.

Op. Dr. Zafer Beken, 1962 yılında Ordu’da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olduktan hemen sonra aynı üniversitenin Göz Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı. Yıllarca on binlerce insana sağlık hizmeti verdiği Batman’da bir dönem devlet hastanesi başhekimliği görevinde de bulunmuştu. Bu yıllarda ameliyat esnasında bir hastasından aldığı virüs sonrası karaciğer yetmezliği tablosu ile geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, karaciğer nakli oldu. Bu süreçte İzmir’deki sağlık sektörünü tanıma fırsatını buldu. İyileşmesine müteakip, ortağı Veysi Kubba ile birlikte İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin en büyük özel hastanelerinden birisi olan Medical Point Hastanesinin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Hastane 2011 yılında açıldı ve günümüze kadar milyonlarca hastaya sağlık hizmeti verdi.

Op. Dr. Zafer Beken, halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi olarak çalışmalarına devam eden kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını yapmaktaydı.

Op. Dr. Zafer Beken için yarın 12.00-12.30 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi önünde tören düzenlenecek. Cenazesi, törenin ardından Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazını müteakip Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.