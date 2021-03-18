Op. Dr. Özdamar: “Gözkapağı sarkması mutsuzluğa neden oluyor”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, yaşa bağlı gözkapağı sarkmasının gözlerde yorgunluğa ve ağrıya neden olduğunu belirterek, göz kapaklarında et beni ve yağ kistlerine çok sık rastlandığını ve alındıktan sonra tekrar etmediklerini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, yaşa bağlı gelişen göz kapağı sarkmalarının kişide yorgunluk, ağırlık ve görsel olarak rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. Özdamar, göz kapağı operasyonunun hastalara kendisini daha zinde ve mutlu hissetmesini sağladığını vurgulayarak, “Yaşa bağlı olarak göz kapağında sarkmalar meydana gelebiliyor. Göz kapağı sarkması olanlarda en sık gördüğümüz şikayetler ise yorgunluk, ağırlık hissi ve görsel olarak duyulan rahatsızlık oluyor. Kişinin görsel olarak yaşlı görünmesine neden olan göz kapağı düşüklüğü yaşam kalitesini düşürüyor. Göz kapağı sarkması kolay bir operasyonla düzeliyor. Operasyon sonrası hastalar sanki sürekli yorgunmuş gibi hissetmekten kurtuluyor. En önemlisi de hasta aynaya baktığında kendisini daha iyi hissediyor. Göz kapağı estetiği ameliyatı hastanede yatış gerektirmiyor. Lokal anestezi ile yapılıyor, ortalama 20-30 dakika sürüyor. Hasta operasyonun ardından taburcu ediliyor. Ortalama 3-4 gün içinde de günlük yaşantısına devam ediyor” diye konuştu.

"Et benleri alındıkları yerde bir daha çıkmaz"

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, göz kapağında meydana gelen et benlerinin alındıktan sonra bir daha aynı yerde çıkmadığını belirterek, “Göz kapağında görülen kitlelerin birden çok nedeni vardır. Halk arasında ‘Et beni’ olarak adlandırılan nevus, yağ kistleri, şalazyon denilen enfekte kistler bu kitlelerin en sık karşılaşılan nedenleridir. Bunların hepsi kolay operasyonlarla alınabilirler. Operasyonlar lokal anesteziyle gerçekleştirilir. Dikişler de estetik olarak atılır ve iz kalma durumu söz konusu olmaz. Halk arasında benlerin alınmasının kötü sonuçlar doğuracağına dair yayılan bir yanlış bilgi var. Burada benin şeklinden, renginden, operasyon esnasındaki durumundan tehlikeli bir ben olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bazen göz kapağında meydana gelen kitlelerde riskli gördüklerimiz olabiliyor, bu tür durumlarda çıkarılan kitleler patalojık incelemeye gönderilir. Benlerin çoğunluğu genellikle iyi huyludur. Alındıktan sonra asla aynı yerde çıkmazlar. Bize başvuranlar ağırlıklı olarak estetik amaçlı oluyor” dedi.

“Bilgisayar başında uzun zaman geçirmek arpacık yapabiliyor”

Pandemi sebebiyle artan bilgisayar kullanımının, göz kapağında arpacık oluşumunu artırdığını ifade eden Dr. Özdamar, bilgisayara uzun süre bakanlarda göz kırpma refleksinin azaldığını ve kuru göz hastalığının oluştuğunu söyledi. Dr. Özdamar, ‘’Gözyaşının azalması ve koyulaşması sonucunda kirpik kökleri tıkanır ve arpacık dediğimiz enfekte kistler oluşur. Akut dönem dediğimiz ilk günlerde şişlik ağrı ve kızarıklık olur, tedaviye erken başlanırsa bu kistlerin kalıcı olması engellenebilir. İki ayı geçen sürede kalıcı kist denilen şalazyon oluşur ve bu kistlerin tedavisi sadece cerrahi ile mümkün olur. Kist iyi temizlenirse tekrar etmez ancak başka yerlerde çıkabilir. Tekrar etmesini önlemek için uzun süre destek tedavi denilen göz yaşı damlalarını kullanmak ve bilgisayar başında geçirilen zamanları kısıtlamak gereklidir. " diye konuştu.