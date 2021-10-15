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Okul servis araç şoförleri ve rehber personeline eğitim semineri

İzmir’in Aliağa ilçesinde, okul servis araçları ve personel servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İZMİR 15.10.2021, 14:24
Okul servis araç şoförleri ve rehber personeline eğitim semineri

İzmir’in Aliağa ilçesinde, okul servis araçları ve personel servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak amacıyla öğrencileri taşıyacak olan okul servis şoförleri, personel servis sürücüleri ve rehber personeline yönelik eğitim Tüpraş Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Güner Özşahin ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Hüseyin İbiş tarafından verilen seminerde; emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları ile şoförlerin uyması gereken trafik kuralları hakkında eğitime katılanlara slayt eşliğinde bilgiler verildi. Eğitime 152 sürücü ve rehber personeli katıldı.

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