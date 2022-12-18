İzmir Bayraklı’da okul krize müdahale ekiplerine istismar önleme ve müdahale eğitimi verildi. Okullarda istismar, ölüm, doğal afet gibi durumlara müdahale etmekle görevli olan okul krize müdahale ekiplerine özellikle istismar vakalarında nasıl davranmaları gerektiği, bildirimlerin nasıl ve nereye yapılabileceği ve bu hususlarla ilgili yasal hükümlerin neler olduğu aktarıldı.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda, Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezinin koordinesinde okul krize müdahale ekiplerine istismar önleme ve müdahale eğitimi verildi. Bayraklı Havuz Kafe’de gerçekleştirilen etkinliğe okul psikolojik danışmanı, cumhuriyet savcısı, emniyet temsilcisi, baro avukatı ve Çocuk İzleme Merkezinden (ÇİM) temsilciler katıldı. Öğretmenlerden oluşan ve okullarda istismar, ölüm, doğal afet gibi durumlara müdahale etmekle görevli olan okul krize müdahale ekiplerine özellikle istismar vakalarında nasıl davranmaları gerektiği, bildirimlerin nasıl ve nereye yapılabileceği ve bu hususlarla ilgili yasal hükümlerin neler olduğu aktarıldı. Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Serdal Mert ise kurum olarak ilçe krize müdahale ekibini koordine ettiklerini, bu ekibin Bayraklı depremi sonrasında yüzlerce insana psikolojik destek sunduğunu ve hedeflerinin çocukların iyi oluşuna katkı sunmak olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından başlayan sunumlarda psikolojik danışman Özlem Bahadır, istismar vakalarını genelde ve ilk tespit edenin okul psikolojik danışmanları olduğunu ve bildirimde bulunurken çocukların güvenliğini sağlamak gibi bir yaklaşımlarının olduğunu, bu zorlu süreçte okul krize müdahale ekiplerinin desteğinin önemini vurguladı.

Bildirimde bulunulan istismar vakalarında ikinci durak olan emniyet adına söz alan çocuk polisi Safinaz Okçular ise okullar tarafından yapılan bildirimlerde istismarın kim tarafından, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine dair bilgilerin yer aldığı bir tutanağın oluşturulmasının süreci hızlandıracağını ve bunun da çocuğun yararına olacağını ifade etti.

Çocuk İzlem Merkezini temsilen etkinliğe katılan Alev Bektaş Arslan, merkeze başvuran vakalarda yapılan işlemleri anlattı ve istismar şüphesinin güçlendiği durumlarda savcılığa bildirimde bulunduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı Hacer Öztürk, ifade alma sürecinin iddia makamı olarak kendilerince yapıldığını ve okul ile ÇİM tarafından hazırlanan tutanakların kendileri için önemli bilgi kaynakları olduğunu beyan ederken, İzmir Barosunu temsilen söz alan Avukat Zorbek Yamer de çocuktan bir kez ifade alınması gerektiğini, bu esnada bir psikolojik danışmanın bu sürece eşlik etmesi gerektiğini belirtti.

Okul krize müdahale ekiplerinin görevinin ifade almak değil istismar hakkında kısa ve somut bilgileri içeren bir tutanakla bildirimde bulunmaları olduğu aktarıldı.