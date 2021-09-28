"Oku Okut" kampanyasında ekim ayının kitabı Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi

Aliağa Belediyesi, "Oku, Okut" kampanyası kapsamında ekim ayının kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığının 13. yayını Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihini belirledi. Eğitimci ve yerel araştırmacı Cevat Yıldırım’ın emekleriyle ortaya çıkan ve Yörükler tarihini gelenekler penceresinden aralayan 160 sayfalık eser, Aliağa Belediyesi tarafından ekim ayının kitabı olarak kitapseverlerle yeniden buluşuyor.

Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya, geçtiğimiz aylarda Aliağa tarihine ışık tutan birbirinden değerli eserleri okurları ile buluşturmuştu. Ekim ayının eseri ise ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ kitabı oldu. Eğitimci ve yerel araştırmacı Cevat Yıldırım’ın emekleri ile oluşturulan eser, sadece Aliağa Yörükleri değil, tüm Anadolu Yörükleri hakkında derin bilgiler içeriyor. 160 sayfadan oluşan eser, Yörüklerin sevgi ve hoşgörü anlayışı, doğadaki mücadele serüvenleri ve zorluklar karşısındaki iradelerini ayrıntıları ile okurlarına aktarıyor. Eser, Yörük kültürünün, gelenek ve göreneklerinin korunması, genç kuşaklara öğretilmesi ve geleceğe taşınmasını hedefliyor.

Yörükler tarihine ışık tutan eser, Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden 1 Ekim Cuma gününden itibaren ücretsiz olarak temin edilebilecek. Eserin dijital versiyonlarına, Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfası aracılığı ile ulaşılabiliyor. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.