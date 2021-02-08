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Öğrenme engellerini aşmak için sorunun tespit edilmesi gerekli

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı Belcem Berna Kutan, öğrenme ve öğrenme engellerinin genellikle bilinç dışı düzeyde gerçekleştiğini ve aşılabilmesi için önce sebebinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kutan, öğrenme sürecinde öğrencinin aktif bir rol oynaması gerektiğini söyleyerek, engellerin aşılması için rehber öğretmenlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR 08.02.2021, 11:23
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Öğrenme engellerini aşmak için sorunun tespit edilmesi gerekli

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı Belcem Berna Kutan, öğrenme ve öğrenme engellerinin genellikle bilinç dışı düzeyde gerçekleştiğini ve aşılabilmesi için önce sebebinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kutan, öğrenme sürecinde öğrencinin aktif bir rol oynaması gerektiğini söyleyerek, engellerin aşılması için rehber öğretmenlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Belcem Berna Kutan, öğrenme ve öğrenme engellerinin aşılması hakkında bilgiler verdi. Öğrenmenin bireyin geçirdiği yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli ve kalıcı değişimler olduğunu belirten Belcem Berna Kutan, öğrenme engellerini aşmanın öğrenmenin ne anlama geldiğini ve öğrenmeye nasıl atfedileceğini fark etmekle başlayacak bir süreç olduğunu söyledi. Berna Kutan, öğrenme engellerinin genellikle bilinç dışı düzeyde gerçekleştiğini söyleyerek, öğrenme engellerinin tespit edilmesinin ardından belirlenecek yollar ile işlevsel bir şekilde baş edilebileceğini ifade etti.

“Öğrenme esnek olmak ile doğru orantılıdır”

Sahip olunan inançların ve kültürel geçmişin getirdiği sınırlamaların öğrenme engellerinden bazıları olduğunu söyleyen Kutan, fizyolojik etmenlerin ve çevreden gelebilecek ‘sen bunu yapamazsın’, ‘bu iş sana göre değil’ tepkilerinin süreci etkilediğini ifade etti.

Öğrenme ortamındaki başarısızlık ve reddedilme korkusunun da öğrenme engeli teşkil ettiğini belirten Kutan, “Bu günlerde içerisinde bulunduğumuz koşullar gereği bizi en çok etkilediğini düşündüğümüz engellerden biri olan konsantrasyon ve motivasyon eksikliği ise; beklentinin olmaması motivasyon ve konsantrasyon bağlamında eksikliklere yol açabilmektedir. Sık sık deneyimlediğimiz durumlardan biri olan aşırı ciddiyet ise; ‘her şey şu an anlaşılmalıdır’ düşüncesine takılıp kalmaya yol açar ve işlevsel değildir. Bir diğer önemli engelimiz ise esnek olmamak; eğer bizler konuya göre, zamana göre ve diğer değişkenlere göre esnek davranamazsak zihnimiz rahatlayamaz ve odaklanma sorunu yaşarız dolayısıyla da öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmez. Öğrenme esnek olmak ile doğru orantılıdır. Öğrenme stilleri genellikle 4-5 yaşlarında oluşur ve böylesi erken bir dönemde edinilmiş öğrenim tarzıyla bir yetişkinin verimli bir şekilde öğrenmesini beklemek işlevsel bir beklenti değildir, bu yüzden bu temel öğrenme kalıplarımızı yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi birikimiyle daima ileriye taşımak amacımız olmalıdır” dedi.

“Öğrenme içerisinde aktif rol aldığımız bir süreçtir”

Berna Kutan, bilginin anlaşılamadığı yönünde yanlış bir duyguya kapılmanın ve öğrenme sürecinde pasif bir rol almanın sürecin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, ”Öğrenci öğrenme sürecine aktif katılabildiği ölçüde bilgilerin kalıcılığından söz edilebilir. Unutmamalıyız ki öğrenme içerisinde aktif rol aldığımız bir süreçtir. Bir diğer engel ise erken kapanış, ‘nedir bu erken kapanış?’ dediğinizi duyar gibiyim. Erken kapanış, öğrenme veya kavramayla ilgili önceden şekillenmiş beklentilere sahip olmak anlamına gelmektedir, öğrencinin bilgileri sadece daha önceden öğrendiği şekilde anlayabilmesine yol açabilir ve böylece öğrenme ortamında çeşitli bakış açıları ile bilgeliği geliştirme fırsatı kapanır veya sınırlanır. Bu da öğrenme açısından istendik bir durum değildir” diye konuştu.

Gereksiz bilgiler önemli bilgilerin kullanımını engeller

Öğrencinin psikolojik durumun iyi olmaması halinde rehber öğretmenlerle iletişime geçilmesinin yararlı olacağını belirten Kutan, gereksiz bilgilerin de kafa karışıklığına sebep olduğunu söyledi. Gereksiz bilgi yığınının önemli bilgilerin de arada kaynamasına neden olacağını vurgulayan Kutan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonraki ise yeni bilgileri kullanamama; yeni öğrendiklerinizi geçmiş bilgilerinize bağlamalısınız. Yani ileriye ket vurma olarak adlandırdığımız; yeni öğrenilen bilgileri kullanamama durumundan olabildiğince uzakta olmalısınız. Aksi halde, yeni bir şey öğrenmeye çalıştığınızda bilinçaltı ‘nasılsa bu bilgiyi de kullanmayacak’ muamelesi yapar ve bilgiyi önemli olarak kodlamaz. Bir de bunun tam tersi olan geriye ket vurma durumu ise; yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır ve bu da bizler için istendik yönde bir durum değildir. En önemli öğrenme engellerinden biri olan yanlış öğrenme stratejilerinin etkisi ise, kişinin karakteri ve temsil sistemine göre çalışmaması ve kendine uymayan öğrenme stratejileri sonucunda yapacağı çalışmalardır ve bu çalışmalar öğrenci açısından çok verimli olmayacaktır.”

Kutan son olarak, edinilen bilgileri söylemek yerine yapmayı tercih ederek hayata geçirmek gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü harekete geçmemek düşüncelerinize saygısızlık olur” diyerek sözlerini noktaladı.
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