Öğrencilerden yıl sonu sanat sergisi

Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında hazırladıkları eserler sergilendi.

Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yaptığı çalışmalar Yaşar Üniversitesinde sergilendi. Sergi açılışına, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Yaşar Üniversitesi Genel Sekreteri Ender Duran, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz katıldı. Öğrencilerin, desen, iki boyutlu sanat atölye, üç boyutlu sanat atölye ve geleneksel Türk sanatları minyatür derslerinde yaptıkları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okulun öğrencilerinin müzik konseri eşliğinde gezilebilen sergi hafta boyunca açık olacak.