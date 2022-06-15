Öğrencilerden toplum merkezi tasarımı

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. Sınıf öğrencileri, yakın bir zamanda Bornova Stratejik Planlama Merkezi olarak açılması beklenen yapı için sosyal, eğitsel ve eğlenme amaçlı tasarımlara imza attı. Proje jürisine çevrim içi olarak bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, öğrencilerin sunumlarını dinleyerek “Böyle güzel projelere imza atan öğrencilerle konuşunca içim açıldı” diyerek başarılar diledi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, İç Mekân Tasarımı dersi çerçevesinde yakın bir zamanda Bornova Belediyesi Stratejik Planlama Merkezi olarak planlanacak yapı için iç mekân önerileri geliştirdi. Öğrenciler; sosyal, eğitsel ve eğlenme amaçlı tasarlanan mekânlar aracılığıyla bireylerin topluluklarıyla bağlantı kurmasına ve birbirlerinden öğrenip yeni fikirler üretmesine katkıda bulunmak için yerel ölçekte faaliyet gösteren çok yönlü bir toplum merkezi tasarladı.

Projelerde ortak çalışma alanları, aktivite mekanları, sergi, kafeterya, kütüphane gibi birimlerin yanı sıra kısa süreli kullanabilecek konaklama odaları da yer aldı. Diğer bir grup öğrenci ise aynı yapıda farklı kullanıcı grupları için ortak çalışma alanları tasarladı. Doç. Dr. Gülnur Ballice koordinatörlüğündeki stüdyo ekibinde Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç, Öğretim Görevlileri Can Külahcıoğlu, Sevda Mete, Burcu Yazgan Parlak ve Araştırma Görevlisi Begüm Sena Önal yer aldı. Proje boyunca ve jüri sonrasında gerçekleştirilen danışma kurulunda Bornova Belediyesi İletişim Müdürü Cem Dumlupınar, mimarlar Hande Uğur Balçu, Tuğba Turan Fidanboy, İlknur Uygun, içmimarlar Gülşah Cantaş, Hacer Doğan, Duygu Kanbul Yüksel, Eda Özden ve Çağıl Seven de öğrencilere önemli katkılar sağladı.

Başkan Soyer, sunumları dinledi

Çözüm odaklı projelerini jüriye sunan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de jüriye çevrim içi olarak bağlandı. Öğrencilerden Nazmiye Çam’ın tasarladığı ortak çalışma alanı projesi ‘Tech-Community Center’ adlı çalışmasının sunumunu dinleyen Başkan Soyer, “Son derece şeffaf bir proje, pastel bir üslup hakim. Çözümler üretilmiş. Özellikle içerisinde bulunan amfi ve aynı anda farklı kurumlara ev sahipliği yapabilmesi çok çağdaş bir çözüm olmuş. Elinize sağlık. Böyle güzel projelere imza atan öğrencilerle konuşunca içim açıldı. Başarılarınızın devamını dilerim” dedi.