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Öğrenciler sordu, iş dünyası cevapladı: ‘Dijital dönüşümden korkmamalıyız’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, iş dünyasının lider isimlerini üniversite ve lise öğrencileriyle “Bi’ Dünya İş” adlı konferansta buluşturdu. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen etkinlikte; sigortacılık, yazılım, yapay zeka ve sanal uygulamalar gibi farklı alanlarda başarılarıyla kendini kanıtlamış 5 isim, gençlere ilham veren kariyer hikayelerini anlattı, yol gösterici önerilerde bulundu.

İZMİR 20.05.2022, 13:15
Öğrenciler sordu, iş dünyası cevapladı: ‘Dijital dönüşümden korkmamalıyız’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, iş dünyasının lider isimlerini üniversite ve lise öğrencileriyle “Bi’ Dünya İş” adlı konferansta buluşturdu. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen etkinlikte; sigortacılık, yazılım, yapay zeka ve sanal uygulamalar gibi farklı alanlarda başarılarıyla kendini kanıtlamış 5 isim, gençlere ilham veren kariyer hikayelerini anlattı, yol gösterici önerilerde bulundu.

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Bi’ Dünya İş” adlı etkinlik, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit’in açılış konuşmasıyla başladı. Konferansa katılan alanında uzman isimler; gençlerin sorularını yanıtlarken, iş dünyasının püf noktalarını anlattı ve yaşadıklarından örnekler vererek öğrencilere kariyer önerilerinde bulundu. Dijitalleşmedeki son gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin de ele alındığı etkinlik, gençlerin kendilerini geliştirmesi açısından büyük fayda sağladı. Etkinliğe; Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyurt İMKB Ticaret Meslek Lisesi ve İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

Dönüşüm daha da hızlandı

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, pandemi ile birlikte dünya genelindeki dijital ve finansal dönüşümün hızlandığını söyledi. Yeni finansal teknolojiler ve dijital bankacılık stratejilerinin, büyük teknolojik firmaların yeni ürünler geliştirmesine ışık tuttuğunu dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Çok hızlı bir dijital dönüşümün içerisindeyiz. Hem üretici hem tüketici taleplerinin değiştiğini görüyoruz. Değişimin çok hızlı olması, bir korku oluşturmamalı. Dijital yenilikleri doğru okuyan kişilerin öne çıkacağını, önümüzde yıllarda çok net göreceğiz. Üniversite olarak çalışmalarımızı, eğitim içeriklerimizi sürekli güncelliyoruz. Gençlerimiz de dijital ortamda kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmalı, değişimden yarar sağlamaya odaklanmalı. Meslek Yüksekokulumuzun düzenlediği ‘Bi’ Dünya İş’ konferansı, gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve sektör temsilcileriyle tanışması açısından çok yararlı, etkili oldu. Gençlerimizin kendilerine sunulan bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

Tüm sektörler yeni çağa uyum sağlamalı

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit ise, ülkece ciddi bir üretim ve insan gücüne sahip olunduğunu ancak bunu geliştirmek gerektiğini söyledi. Özyiğit, “Ülkece; teknolojiyi oluşturarak, ihraç ederek katma değeri yüksek işlere imza atmak durumundayız. Bunun için de iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne, girişimcilere ihtiyacımız var. Bu noktada üniversitelerimize çok büyük görevler düşüyor. Sektör ne olursa olsun; bilimi eğitimle perçinlemezsek sürdürülebilir başarıyı elde edemeyiz. Pandemide gördük ki, insan faktörünün devre dışı kaldığı durumlar olabiliyor. Gerektiğinde insansız üretim yapmanın önemini de gördük. Bu noktada tüm sektörlerin yeni çağa, dünya düzenine uyum sağlaması gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak tam anlamıyla hazırız. Çalışma gruplarımız, faaliyetlerini düzenli olarak sürdürüyor. Üniversitemizin desteğiyle eğitimlerimize de aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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