Öğrenciler atık lastiklerden okul bahçesini renklendirdi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Şehit Sebahattin Karakaplan Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri, atık malzemeleri boyayarak okul bahçesini renklendirdi.

Aliağa’daki Şehit Sebahattin Karakaplan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, çevrede atıl durumda bulunan lastikleri okula getirdi. Burada atık lastikleri boyayan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde yeni bir oturma alanı oluşturdu. Eski otomobil ve bisiklet lastiklerinden oluşturulan; sandalye, masa ve çiçek saksılıkları okula gelen ziyaretçilerin takdirini topladı.

Proje Danışmanı Matematik Öğretmeni Bilge Eyigün, atık durumda olan malzemeleri öğrencilerin yararlanabileceği kullanışlı malzemeler haline getirdiklerini söyledi. Eyigün, “Yaklaşık 5 ay önce çevreden bulduğumuz birkaç tekerle başladık. Tekerlerimizden neye dönüştürücülerimize karar verdik. Lastik park oluşturmaya karar verdik. Çevrede kullanılamaz halde olan lastikleri öğrencilerimizle beraber çeşitli renklerde boyadık. Öğrencilerimiz, kesme biçme işlemlerini gerçekleştirdiler. Atık araç tekerleklerini de öğrencilerimizin istediği renklere boyayarak oturma grubu ile oyun parkı oluşturduk. Bununla hem tasarruf sağlanmış hem de öğrencilerimiz okula katkı sağlayacak bir çalışma yapmış olduk. Bu proje okul bahçemiz renklendi. Emeği geçen başta proje öğrencilerimiz ve diğer tüm öğrenci ve öğretmenlerimize destek olan idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Projeye katılan öğrenciler; Enez Karakuş, Rojhat Acet, Ruken Akay ise yaptıkları eserlerle mutlu olduklarını dile getirdi.