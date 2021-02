Ödüllü projede sona doğru

Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde ’Premium Proje’ seçilen Modda Bulvar, büyük ölçüde tamamlandı. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği projede, ilk etabın anahtarları Haziran ayında sahiplerine teslim ediliyor.

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde yapımında son aşamaya gelen Modda Bulvar, hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafede ve tüm ulaşım noktalarının kesişme noktasında cadde üzerinde konumlandı.

Projenin ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini söyleyen Satış Pazarlama Direktörü Cem Tekoral, güçlü zemin üzerinde inşaa edilen toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan projenin yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti. Projenin yatırımcılarına başlangıcından itibaren, yüzde 100 ve üzerinde kazandırdığı bilgisini de veren Cem Tekoral, şöyle devam etti: “Proje bitiminde zemin katlarındaki ticari alanların da faaliyete geçmesiyle dairelerin yüzde 200’lere varan prim yapması öngörülüyor. Şu anda ilk etapta 320 adet bulunan dairelerin yüzde 80’i satıldı. Projede teslimata yakın fırsatlar da devam ediyor. Müşterilerine banka desteğiyle esnek ve cazip ödeme planları sunan projede 0,99 faiz oranı 120 aya kadar kredi, peşin ödemelerde indirim ve 12 ay 0 faizle taksitle ödeme imkanı da bulunuyor. Premium konseptli proje bölgeye oldukça değer katacak. Proje, yapımı devam eden Buca - Bornova Uçan Yol tüm çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla ulaşımda sağladığı avantajla da bir adım öne çıkıyor.

Sosyal donatılar ve ticari alanlar bir arada

Proje kapsamında 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden Tekoral, “Bölgede bir cazibe merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Bulvar, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Satış ofisimizde çok değerli sanatçıların eserlerini sergilemekteyiz. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar’da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin metre kare kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor. İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni başlayacak etap için de ön talepler alınmaya başlandı. İlk etabın faaliyete geçmesiyle birlikte yeni etap da erken dönem yatırımcısına kazandıracak” ifadelerini kullandı.

Kente değer katıyor

İzmirde farklı lokasyonlarda kurulan projelerinin kente değer kattığını vurgulayan Cem Tekoral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanında en prestijli ödüllerin verildiği Sign Of The City Awards’tan farklı kategorilerde pek çok ödül kazandık. Ontan Bayraklı 2015 En İyi Rezidans, Modda Port - 2019 Premium Proje, Modda Bayraklı- 2019 En İyi Rezidans, Modda Suites 2018 En İyi Konut ve Modda Bulvar’ın Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde Premium Proje seçildiğini dile getirdi. Konutlarımız bir yaşam biçiminin yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik fonksiyonel çözümler de sunuyor. İzmir de yeni yatırımlarımız devam edecek.”