Ödemiş’te kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kamyonetin çarptığı bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi Çukurçeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.H.Ş. idaresindeki 35 ZNL 56 plakalı kamyonet, İzmir-Ödemiş karayolunda seyir halinde olduğu esnada, kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından yaşamını yitiren kişinin cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kamyonet sürücüsü de işlemleri için jandarmaya götürüldü.