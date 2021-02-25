Ödemiş’in minarelerine bakım

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesindeki minareler bakıma alındı. Kaymakçı Cami Yaptırma Derneği tarafından bakımı yaptırılan 4 minarenin bazı bölümlerinin eskidiği için bakıma alındığı bildirildi.

Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesinde bazı bölümleri eskiyen minareler Kaymakçı Cami Yaptırma Derneği tarafından bakıma alındı. Kaymakçı Mahallesinin 5 binin üstünde nüfus ile 4 camiye sahip olduğunu söyleyen dernek başkanı Nazım Balcılar, “Mahallemizdeki camilerin minareleri zaman içinde hazar görmüş. Kimilerinde şerefeyi değiştirirken, kimilerinde de petek, külah ve alemlerindeki yıpranmış bölümleri yeniliyoruz. Ayrıca bazı camilerimizin şadırvan ve bahçe bölümlerinde de temizlik çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Balcılar, hayırseverlerin katkıları ile yapılan onarım çalışmalarının maliyetinin ise yaklaşık 65 bin lira civarında olduğunu söyledi.