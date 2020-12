Ödemiş Ticaret Odası Çekişte Zeytinyağına coğrafi işaret tescili aldı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), kentte yetişen Çekişte Zeytinyağı’nın coğrafi işaret tescilini aldı. Ödemiş Ticaret Odası tarafından daha önceden garanti markası alınan ‘Ödemiş Teneke Tulum Peyniri’, ‘Ödemiş Tulum Lor Peyniri’ ve ‘Bozdağ Kestane Şekeri’ne ilave olarak, Çekişte Zeytinyağı’nın da coğrafi işaretini tescillemiş oldu.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), kentte yetişen Çekişte Zeytinyağı’na coğrafi işaret tescili alındığını açıkladı. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, oda olarak bölge değerlerinin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Rıfat Eriş, "Verdiğimiz önem ile paralel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölgemize has ürünlerin yalnızca bu bölge ile sınırlı kalmaması tescillenerek tüm Türkiye ye açılması yönünde çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Verdiğimiz emeğin karşılığını gerek garanti marka gerek coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin belgelerine sahip olarak alıyoruz. Son olarak aldığımız Ödemiş Çekişte Zeytinyağı coğrafi işaret belgemiz ile bölgemize has Çekişte Zeytinyağı lezzetini de tescillemiş olduk" dedi.

"Çekişte Zeytini çok geç yetişir, ortalama aralık ayının 20’sinden sonra hasat edilir"

"İzmir ilinde zeytinyağı sıkım tesislerinin yüzde 41’i Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde bulunuyor" diyen Eriş, "Ödemiş Çekişte Zeytinyağı, genellikle Torbalı’dan Birgi Üçkonak arasındaki Bozdağlar’ın güneye bakan yamaçlarında yetişse de meraklıları için dikim yapıldığında Akdeniz ikliminde her yerde yetiştirilir. Çekişte Zeytini çok geç yetişir, ortalama aralık ayının 20’sinden sonra hasat edilir. En çok kırma olarak yediğimiz limonla yenilen Çekişte Zeytini kenarları sivri, iri, yeşil ve etli türdendir. Özellikle Bozdağlar’ın güneye bakan kısımlarda tarla tarımına elverişli olmayan alanlarda genellikle yaşça büyük ağaçlarda yetişir. Eğimli arazi olduğundan doğal olarak yağmur suyundan beslenir. Çok ihtiyaç olmadığında ilaçlamaya ve tarım arazisi olmadığından rüzgârla etkisini gösteren ilaçlamaya maruz kalmadığından doğal üründür. Böyle özel bir tür olan Çekişte Zeytini bu şartları taşıdığı için zeytinyağı yapımına çok uygundur" şeklinde konuştu.

Ödemiş’te yetişen Çekişte Zeytin hasadının ardından en geç 3 gün içinde sıkım işlemine alınması gerektiğini söyleyen Eriş, şunları kaydetti:

“Ödemiş Çekişte Zeytinyağı yeşilden sarıya dönen açık bir renge sahiptir. Tadı ise zeytin aromasının yüksek, acılık ve yakıcılığın daha az hissedildiği ipeğimsi bir tattır. Ayırt edici özelliklerinin başında tadı ve rengi gelir. Ödemiş Ticaret Odası olarak bölgemizin geleneksel ürünlerinin korunmasında ve tanıtımında ki sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Coğrafi işaret almaya devam edeceğiz mesajı

Eriş, oda çalışmaları ile ilgilide son olarak şunları söyledi:

“Türkiye ’de alınmış 619 coğrafi işaret bulunmakta. Ödemiş Ticaret Odası’nın Ödemiş Teneke Tulumu ve Ödemiş Tulum Loru Garanti Markalarından sonra Bozdağ Kestane Şekeri coğrafi işareti var. Son olarak yaklaşık 3 senenin sonunda elde ettiği Çekişte Zeytinyağının coğrafi işaretinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten harika bir lezzet olan Çekişte Zeytinyağının duyurulmasında yurt genelinde tanınmasında önemli bir adım da atılmış oldu. 619 adet ülkemizde alınan coğrafi işaretten 260’sı TOBB birliğine bağlı odalar ve borsalar tarafından alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Birkaç aya kadar sırada bekleyen ürünler de geliyor.’’