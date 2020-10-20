Ödemiş AK Parti, WhatsApp iletişim hattı kurdu
AK PARTİ ÖDEMİŞ İLÇE BAŞKANI MUHAMMET ŞEN, ÖDEMİŞLİLERE DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN WHATSAPP İLETİŞİM HATTI KURDUKLARINI AÇIKLADI. (RECAİ DENİZ / İZMİR-İHA)
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri daha hızlı değerlendirmek için WhatsApp iletişim hattı kuruldu.
AK Parti Ödemiş ilçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemişlilere daha iyi hizmet vermek için WhatsApp iletişim hattı kurduklarını belirtti. Başkan Şen, “0542 285 94 70 nolu WhatsApp iletişim hattımız üzerinden Ödemiş’te yaşadığınız sorunları bizlere fotoğraf, video ve yazılı olarak hızlıca iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı olarak yeni bir dönem başlattıklarını dile getiren İlçe Başkanı Muhammet Şen, “Bu uygulama Türkiye’de ilk ve tek olarak Ödemiş ilçemizde başlatıldı. Biz ilçe Başkanlığına atandığımız gün yeni bir değişim ve dönüşüm başlatacağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda İlçe teşkilatı olarak değişim ve dönüşümlere başladık. Kongremizin ardından oluşturulan yönetim kurulumuz ile birlikte Ödemiş’e ve Ödemişlilere hizmet etmek için 7/24 çalışıyoruz. Hemşerilerimizin her türlü sorun sıkıntı ve taleplerini çözmek için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Şen, WhatsApp iletişim hattının Ödemişliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.
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