Objektiflerdeki “Kadın N’efesi” ödüllendirildi

Selçuk Belediyesi ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ortaklığı, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği ile düzenlenen Kadın N’efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Pamucak Sahili’nde yapıldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Kadın nefesi sonsuz olsun” dedi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinden Baran Batuğ Demirer’in piyano dinletisi ile başlayan ödül töreni Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Artemis Ritim Grubu Performansı ile devam etti. Selçuk Belediyesi ile İZİKAD arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen yarışmada “Kadın N’efesi” temasıyla, kadınların hayatları boyunca farklı kimliklerle çevrelerine nasıl nefes olduklarını anlatan kareler yarıştı.

“Kadınlar kendilerini sanatla da ifade etmeli”

Türkiye’nin birçok ilinden 494 kişinin 1792 fotoğrafla katıldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, kadınların iş dünyasında yer alması kadar kendilerini sanatla ifade etmesi de önemsediklerini belirterek, “Bu yıl altıncı kez çıktığımız fotoğraf yarışması yolculuğunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in vizyonuyla antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Meryem Ana evi gibi geçmişin tüm izlerini titizlikle korumuş, her noktasında tarihi bir değeri hissedebileceğimiz Selçuk’ta, Türkiye’nin en uzun sahili Pamucak Sahili’ndeyiz. Bu topraklarda olmak çok heyecan verici” dedi. Kadın N’efesi temasının çok özel bir tema olduğunu belirten Sezgin, “Sayın Sengel bu yarışmanın isim annesidir. Kendisiyle sohbetimizde bu isim ortaya çıktı. Sayın Sengel ayrıca jüri üyelerimizden biriydi, Selçuk Belediyesi de yarışma fikri ortaya çıkmasından bugüne kadar hep yanımızdaydı. Bu süreçte bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kadın nefesi sonsuz olsun”

“İlham veren perilerin olduğu, evrenin kalbi, Amazonların kurduğu, Kibele’den Artemis’e, Meryem Ana’ya kadar buram buram kadın olan kent Selçuk’a hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sengel, “Ciddi olarak zor bir zamanda bu serüvene başladık. İZİKAD ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün ilk ayağı Kadın N’efesi Fotoğraf Yarışması oldu. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, İzmir Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile birlikte pandemiye rağmen, birçok zorluğa rağmen bu yarışmayı düzenleme ve bu fotoğrafları sergileyebilme şerefine nail olduk. Tüm bu çalışmaların sonunda sanatın ne kadar güçlü olduğunu anladık. Sanat asla durdurulamıyor, engel tanımıyor, mesafelere ve pandemiye rağmen sanat durdurulamıyor. Anladık ki; sanat uzakları da yakınlaştırıyor” sözlerine yer verdi. Fotoğrafların büyük bir titizlikle incelendiğini söyleyen Başkan Sengel, “Eğer kadın işin içinde varsa orada bir kararlılık var. Kadının azmi varsa o işte sonuç var. Eğer kadınlar birleşiyorsa, birlikte adım atabiliyorsa işte o zaman hayat var. İşte onun için ’kadınlar hayatın içerisinde her daim var olsun’ diyoruz. ’Kadınların nefesi sonsuz olsun’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel’in konuşmasının ardından jüri üyeleri adına Spiker, Seslendirme Sanatçısı ve aynı zamanda Kadın N’efesi Fotoğraf Yarışması jüri üyelerinden Yeşim Kopan’a teşekkür plaketi verildi. Kadın N’efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması üçüncüsü Levent Ateş, yarışma ikincisi Meral Yeşilçiçek’in ödüllerini katılımcılar adına İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök aldı. Kadın N’efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Birincisi Hasan Dayanaklı ödülünü Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in elinden aldı. Ödül töreninin ardından katılımcılar Kadın N’efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.