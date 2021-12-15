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Nizami Gencevi’nin ismi Dokuz Eylül’de yaşayacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünya ve Azerbaycan edebiyatının önemli ismi Nizami Gencevi’nin adını doğumunun 880’inci yılında Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Binası’nda yer alan bir dersliğe verdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; Yunus Emre, Nizami Gencevi gibi Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin isimlerini; sosyal, bilimsel ve tarihi sorumlulukları çerçevesinde yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

İZMİR 15.12.2021, 17:42
Nizami Gencevi’nin ismi Dokuz Eylül’de yaşayacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünya ve Azerbaycan edebiyatının önemli ismi Nizami Gencevi’nin adını doğumunun 880’inci yılında Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Binası’nda yer alan bir dersliğe verdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; Yunus Emre, Nizami Gencevi gibi Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin isimlerini; sosyal, bilimsel ve tarihi sorumlulukları çerçevesinde yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi’nin adını, doğumunun 880’inci yılında Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Binası’nda yer alan bir dersliğe verildiğini bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararnamesi ile Azerbaycan’da 2021 "Nizami Gencevi Yılı" ilan edilen ve Azerbaycan edebiyatının dâhisi olan kabul gören Gencevi’nin adının yaşatıldığı açılış törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yanı sıra Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi’den yetkililer ve DEÜ mensupları katıldı.

"Türk dünyasının ortak değeri"

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Azerbaycan edebiyatının dâhisi olan Nizami Gencevi, gönüllere tesir etmiş beyitlerin mimarı ve kendisinden sonrakilere ilham olmuş müstesna bir şairdir. Nizami’nin anlatımı, tasvirleri ve hayal gücünün eşsizliği, insanlığın ortak mirasına birçok iz bırakmış; kendine has üslûbu ise yüzyıllardır etkisini yitirmemiştir. Tarihin seyri onu, Türk dünyasının ortak değeri haline dönüştürmüş ve ardında bıraktığı izler takip edilir olmuştur. Bu noktada Nizami’yi anlamak ve eserlerini el üstünde tutmak, sosyal, bilimsel ve tarihi sorumluluk teşkil etmektedir. Biz de üniversite olarak, ülkemiz için de anlam ifade eden Nizami’nin ismini bu vesileyle yaşatıyoruz” dedi.

Türkiye’de de 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ‘Yunus Emre Yılı’ olarak ilan edildiğini ifade eden Rektör Hotar, “Biz de, bazı planlamalar yaparak bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Tabii, can Azerbaycan ile benzer düşünce iklimini ve duyguları paylaştığımız için Yunus Emre’nin kimliğini yaşatacak bazı gayretlerin kardeşlerimizden gelmesi bizi mutlu etti. Bunun güzel örneklerinden birisini veren Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi, dersliklerinin birisine Yunus Emre ismini verdi. Bize göre bu son derece anlamlıydı. Hal böyle olunca; üniversite olarak bu ince davranışa karşılık vermek istedik. Böylece bizim için de önemi olan Nizami’nin ismini, adına ve şanına yakışır şekilde Eğitim Fakültemizdeki bir dersliğe vermeye karar verdik. Bu düşüncelerle Azerbaycan’dan gelen değerli misafirlerimize, bizi yalnız bırakmayan mensuplarımıza ve emeklerinden dolayı Buca Eğitim Fakültemizin yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Biz bugün öz vatanımıza, toprağımıza geldik"

Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asif Cavadov ise Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü bağların olduğunu ifade ederek, “Biz bugün öz vatanımıza, toprağımıza geldik. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir. Azerbaycan’da küçük bir çocuğu çevirseniz size söyleyeceği tek şey ‘Azerbaycan’ın arkasında Türkiye var’ olur” diye konuştu.

Nizami Gencevi denildiğinde kendilerinin aklına Yunus Emre’nin geldiğini söyleyen Cavadov, “Bu sebeple Gence Devlet Üniversitesi’nde Yunus Emre Sınıfı açılması tesadüf değildir. Bugün de burada Nizami Gencevi sınıfının açıyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ile Türk dünyasının geleceği daha üst noktalara taşınacaktır. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış törenin ardından Cavadov, Rektör Hotar’a Nizami Gencevi’nin Hamse eserini hediye ederken, Rektör Hotar ise Azerbaycan’dan gelen konuklara Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi Bahadır Uzun’un yaptığı Nizami Gencevi tablosunu verdi.

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