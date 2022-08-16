Nazo Zeyrek: "Mia Klinika dünyaya açılıyor"

Nazo Zeyrek, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren markası Mia Klinika’yla dünyaya açılmak için harekete geçti. Öncelikli olarak Amerika ve İngiltere piyasalarını hedefleyen Zeyrek, “Temaslarımız sürüyor, hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz” dedi.

İzmirli girişimci Nazo Zeyrek’in hayvan dostu bir kozmetik markası oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği, ürünleri hayvan deneyi yapılmadan ve hayvansal hammadde kullanılmadan üretilen Mia Klinika markası, kısa sürede büyük başarı elde etti. Türkiye pazarının önde gelen e-ticaret sitelerindeki satış grafiğiyle üst üste birincilikler elde eden marka, Zeyrek’e “Yılın En İyi Girişimci Kadını” ödülünü de kazandırdı.

"Şimdi hedef büyütme zamanı"

Ortağı Ali Yağcı’yla birlikte hayata geçirdiği Mia Klinika’nın markalaşma sürecinde tüm hedeflerini gerçeğe dönüştürdüklerini dile getiren Nazo Zeyrek, “Üç serumla başladığımız yolculuğumuzda bugün 16 seruma ulaştık. Ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine ulaştırıyoruz. Şimdi hedef büyütme zamanı” dedi.

"Gerekli temaslarda bulunduk"

Nazo Zeyrek, Mia Klinika ile Amerika ve İngiltere piyasalarına giriş yapmaya hazırlandıklarını duyurarak, “Türkiye sağlık turizminde lider bir ülke. Neden bu ülkeden çıkan bir kozmetik markası da kendi sektöründe lider olmasın. Biz bunu başarmanın peşindeyiz. Yabancı müşterilerimizin sayısının çok olması da hedefimize uzak olmadığımızın kanıtı. Gerekli temaslarda bulunduk, görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Mia Klinika’nın yurt dışı serüveni başlayacak” diye konuştu.