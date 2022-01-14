Nazım Hikmet’in 120. yaş günü Çiğli’de kutlanacak

Çiğli Belediyesi, duayen şairlerinden Nazım Hikmet’in 120. yaş gününü düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği etkinlikler kapsamında ilk olarak bugün saat 18.30’da Çiğli Belediyesi Fuaye Alanında “Çocukların Barışı” isimli resim sergisi düzenlenecek. Sergi açılışının ardından Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda saat 19.00’da Çiğli Belediyesi Tiyatro ekibinin gösterisi, saat 19.30’da ise Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Barış Pehlivan ile Yazar Barış İnce’nin konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Başkan Gümrükçü: “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Yerel yönetimlerin kültürel miraslara sahip çıkmak ve yaşatmak gibi önemli bir görevi olduğunun altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş, kitapları birçok ödüle layık görülmüş olan Nazım Hikmet yalnızca ülkemizde değil uluslararası mecrada büyük saygı gören 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında kabul edilmektedir. Böyle bir değere gereken önemi vermemek toplumumuza yapılacak en büyük kötülüktür. Çiğli Belediyesi olarak toplumumuzun düşünce dünyasına açtığı pencereler ile gelişimine katkı sağlamış ve sağlamaya da devam edecek olan sanatçılarımızın fikirlerini yaşatmaya özen gösteriyoruz. Nazım’ın 120. yaş gününde onu fikirdaşlarıyla birlikte anacağız. Tüm hemşehrilerimizi etkinliğimize bekliyorum” dedi.