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Müziğin altın çocuğu Çınara pandemide de ödül kazandı

İZMİR'E PEK ÇOK ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDIRAN YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİSİ ÇINARA MANAFLI (11), PANDEMİ DÖNEMİNDE DE BAŞARILARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR.

İZMİR 30.08.2020, 12:02
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Müziğin altın çocuğu Çınara pandemide de ödül kazandı

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (11), pandemi döneminde de başarılara imza atmaya devam ediyor. Manaflı, bu yıl 6.’sı düzenlenen ve ilk kez çevrim içi gerçekleştirilen Almanya Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci oldu.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona, ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, korona virüsü pandemisi nedeniyle eğitimlerini çevrim içi olarak uzaktan sürdürüyor. Öğrenciler, çevrim içi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor. Piyano eğitimini Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Çınara Manaflı, bu çalışmaların karşılığını, katıldığı yarışmadan ödülle dönerek aldı.

Çınara Manaflı, bu yıl 6.’sı çevrim içi olarak düzenlenen; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Rusya, İsveç ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci oldu. S. Rachmaninof’un Elegie Op.3 No.1 ve L.V. Beethoven’in Op.79 No.25 Sonatını seslendiren genç piyanist, piyano dalında ikincilik ödülünü ülkemize getirmeyi başardı.

İlk ödül 5 yaşında geldi

Piyanist annesi ve keman sanatçısı babasının büyük desteği ile müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan 6. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü alan, hem de İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı.

Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmasında, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında, 2017 Almanya’da Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülleri kazanan Çınara, 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik aldı. 3 yıldır çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisinin öğrencisi olarak sürdüren Manaflı, geçtiğimiz yıl da Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ’Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından elde ettiği 3’üncülük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanmıştı. Genç yetenek New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza atmış ve New York Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’na da katılıp ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Chopin hayranı

Aldığı ödüllerle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Çınara, "Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor" dedi.

Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise Çınara’nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, "YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrimiçi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atıyorlar" diye konuştu.

Azeri lehçesinde bir isim olan Çınara, Türkiye Türkçesinde çınar anlamına geliyor.

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