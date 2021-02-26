MÜSİAD’da Almanya’ya ihracat konuşuldu

MÜSİAD Stuttgart, MÜSİAD Konya ve MÜSİAD İzmir Şubesi "Otomotiv Sektörüne Yönelik: Almanya’ya ihracatın Sırları" konulu online toplantıda bir araya geldi.

MÜSİAD Stuttgart ev sahipliğinde MÜSİAD Konya ve MÜSİAD İzmir şubelerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferans toplantısında otomotiv sektörü başta olmak üzere Almanya’ya yapılacak ihracat ve ithalata yönelik adımlar ele alındı, iş birliği ve ticaret hacmi değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok, “MÜSİAD olarak, ülkemizin ve toplumun kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sorumlulukla, dünyanın dört bir yanındaki iş insanlarıyla bir araya geliyoruz, ülkemizin ve milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Tarım şehri olarak bilinen Konya’nın sanayi alanında yapılan önemli yatırımlarla birlikte, son on yılda önemli bir sanayi şehri haline geldiğini ifade eden MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, “Her yıl Türkiye ihracatındaki payını hızla artıran şehrimiz, 2020 yılında 2 Milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam içerisinde otomotiv yedek parça sanayii önemli bir yer tutmaktadır. Şehrimizde otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin firma bulunmaktadır” diye konuştu.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise Türkiye’nin ve İzmir’in dış ticaret verilerini değerlendirerek 18 yılda gelinen başarılı ivmenin altını çizdi ve şunları vurguladı: “İzmir, son on yıldır ihracatını devamlı artıran bir şehirdir. İzmir’de son rakamlarla 2020 yılında 12 milyar dolara yakın ihracat yapılırken, 8,4 milyar dolar ithalat yapılmaktadır. Özellikle otomotiv endüstrisinde yan sanayiinde ihraç edilen mallarda İzmir’deki üretimin de etkili olduğunu görmekteyiz” dedi.

MÜSİAD İzmir olarak 320 üye ve 44 bin çalışanla ekonomiye katkı vermeye devam ettiklerini ifade eden Saygılı, “Önümüzdeki dönemde arz talep ilişkisine uygun bir şekilde doğru yatırımlar ile Türkiye’den Almanya’ya yönelik ihracatımızı genişletebiliriz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Sourcing Türkiye CEO’su Yusuf Arslan, “Otomotiv Sektörüne yönelik Almanya’ya İhracatın Sırları” konulu sunumunu gerçekleştirdi ve gelen soruları cevaplandırdı.