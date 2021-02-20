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MÜSİAD üyelerine ithalat bilgilendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen Dost Meclisi video konferans toplantısında Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Gören’i misafir etti.

İZMİR 20.02.2021, 11:34
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MÜSİAD üyelerine ithalat bilgilendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen Dost Meclisi video konferans toplantısında Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Gören’i misafir etti.

MÜSİAD İzmir Şubesi, Dost Meclisi video konferans toplantısında Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Gören’i ağırladı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “MÜSİAD ailesi olarak biz, birbirlerine karşı hakkı ve sabrı tavsiye eden, her zaman dürüst olmayı şiar edinen bir topluluk olmaya gayret ettik. ‘Yüksek ahlak, ileri teknoloji ve güçlü Türkiye’ ideali ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda bu toprakların bereketine, milletimizin gücüne inanan iş insanları olarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

MÜSİAD İzmir olarak 320 üye ile 44 bin kişiyi istihdam ederek iş imkanı sunduklarını kaydeden Saygılı, “İstihdam olarak İzmir ekonomisinde yüzde 10’una, yapmış olduğumuz ticaretle de yüzde 14’üne hitap ediyoruz. Dost Meclisi toplantımızı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış’ın katılımlarıyla yapıyoruz. Dış ticaret üzerine bizlere kıymetli bilgilendirmelerde bulunan, sorularımızı tüm içtenliğiyle açıklayıcı bir şekilde cevaplandıran İthalat Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış ise program vesilesi ile MÜSİAD üyeleri ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek ithalatla ilgili vergilendirmedeki güncel değişiklikleri aktardı ve üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.

Çetinkayış, “2020 yılında başlayan pandemi süreci ile beraber biz de 18 Nisan’dan itibaren uygulanan ilave vergilerin sayısını iki katına çıkarttık. Yerli üreticileri ithalata karşı korumak için böyle bir yola gittik. Gümrük Birliği ile beraber sanayi ürünlerinde düşük vergiler başladı, biz de ilave vergilerle yerli üreticimizi korumak için tedbirler aldık. Tarım ürünleri üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve yüksek vergilerle yerli üreticimizi koruduğumuz bir alan. Ama zaman zaman içerideki arz-talep dengesi gözetilerek belli dönemlerde vergileri indirip yükseltebiliyoruz. Gümrük Birliği ve ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmalarını dikkate alarak onların yükseğine vergi uygulamamak kaydıyla ilave vergiler uyguladığımız alanlar var. İthalat ürünlerinde var olan talebe yönelik istekler varsa bunları da değerlendiriyor gerekli revizeleri yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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