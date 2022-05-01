MÜSİAD üyeleri, veresiye defteri alarak borçları sildirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve heyeti, veresiye defteri satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Başkan Bilal Saygılı’nın öncülüğünde son üç Ramazan döneminde yardımlaşmanın zarif usulünü yaşatmayı sürdürüyor. Osmanlı’dan günümüze ulaşan ve "zimem” de denilen veresiye defteri geleneği ile hayırsever MÜSİAD üyeleri İzmir’de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin esnafa olan borcunu sildirdi. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, “Sağ elin verdiğini sol elin görmemeli” hadisine uygun olarak borçlu ile borcu ödeyen kişilerin birbirlerini görmemeleri ve bilmemeleri oluyor.

"En büyük mutluluğumuz"

Osmanlı’da varlıklı kişilerin, borçların içinde yazılı olduğu zimem defterlerini ödeyerek satın aldıklarını ifade eden Saygılı, “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak ecdadımızın ortaya koyduğu merhameti, hayırseverliği yaşatmak boynumuzun borcudur. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen, bu mana ve ruhla çalışan bir aileyiz. Bu yardımlaşma ruhunun yaşatılması, geleceğe ümidimizi güçlendirmektedir. Rahmetli Cemil Meriç, ’Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da’ diyor. Bu anlamda kadim medeniyet davamıza sahip çıkıyor, köklerimizi ve bağlarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ramazan ayı vesilesi ile ektiğimiz iyilik tohumlarının birer fidana dönüşmesi en büyük sevincimiz olacak. Gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimizin gönüllerine dokunmak en büyük mutluluğumuz. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Bu işe vesile oldukları için tüm üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Hepsinin, Allah birini bin etsin" dedi.