MÜSİAD İzmir’den ilk bölgesel buluşma Kemalpaşa’da

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, bölgesel üye buluşmaları kapsamında Kemalpaşa ilçesindeki üyeler ile bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, bölgesel üye buluşmaları kapsamında Kemalpaşa bölgesindeki üyeler ile bir araya gelerek, ticari ve sanayi çalışmalarını değerlendirdi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Kemalpaşa ve diğer bölgelerimizde bulunan üyelerimizin hem şehrimize hem de ülkemize yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı faaliyetleri ile katkıda bulunmaları bizleri ziyadesi ile sevindiriyor. Hakikaten Kemalpaşa bölgesinde üretim ve ihracatla ciddi katkılar veren üyelerimiz var. Ülkemize güven veren, gücüne güç katan her atılıma destek vermeye devam ediyoruz. Ekonomimize katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, dijital dünyanın imkânlarından yararlanarak üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine etki etmek istiyoruz” dedi.

Saygılı, “Bizler, İslam tarihinde Hilfü’l-Fudûl yani erdemliler ittifakının, Medine Pazarı ruhunun ve modern ahilik anlayışının mütemmim cüzüyüz. Kardeşlik hukuku ile aramızdaki bağları güçlendiriyor, ortak ticaret ağları kuruyoruz. Kapitalist dünyada kendi değerlerimizle var olmanın mücadelesini veriyoruz. Başarılı iş adamlarımızla ülkemizin güçlü yarınları için hep birlikte yatırım, üretim ve ihracat ile kalkınmamızı, istihdamımızı güçlendirmeye devam” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan üyelerde başarı hikayelerini paylaştı, ihracata başlama hikayelerini anlattı ve Başkan Bilal Saygılı’ya da teşekkür etti.