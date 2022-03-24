MÜSİAD İzmir’de birlik ve beraberlik mesajı

MÜSİAD İzmir Şubesinin yönetim kurulu toplantısında Başkan Bilal Saygılı ile yönetimi, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve heyetini misafir ederek birlik beraberlik mesajı verdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun ve heyetinin katılımıyla yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir’in aktif çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Saygılı, “Bizler, bu dava yolunda gönülden, karşılıksız hizmet eden neferleriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği bu günlerde iş dünyası olarak fırsatlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zorlu süreci de birlikte aşacağımıza inanıyorum" dedi.

MÜSİAD’ın İzmir’e ve ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz önemli bir atılım gerçekleştiriyor, büyük projelerle sıra dışı eserleri milletimize kazandırıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan krizleri fırsata çevirebiliriz. Gün olacak bu zorluklar da geçecek. MÜSİAD’ın sıcaklığını her zaman hissediyoruz. Makamlar gelip geçici, dostluklarımız daim olsun” diye konuştu.

MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun ise dopdolu bir toplantıya şahit olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Kütahya’da 42 üyemizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemiz üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve ticaretimizi geliştirmeye vesile olacak programlarımızı önümüzdeki dönemde arttırmayı önemsiyoruz. Bizi misafir eden Bilal Saygılı Başkanımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim.”

Toplantıda sektörlerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak değerlendirme yapıldı. Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.