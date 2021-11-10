MÜSİAD İzmir’de ‘Aile ve Medeniyet’ konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Bilal Saygılı’nın başkanlığında "Aile ve Medeniyet" konulu İrfan Sohbeti programında; Doç. Dr. Mustafa Yayla, Prof. Dr. Saffet Köse ve Mustafa Özdemir’i ağırladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, “Aile ve Medeniyet” başlıklı İrfan Sohbeti programında üyeleriyle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Sn. Mustafa Yayla’nın yaptığı programda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir konuşma yaptı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ailenin huzur ve saadet kaynağı olduğunu dile getirerek, güçlü ailelerin güçlü toplumları, milletleri doğurduğunu ifade etti.

Saygılı, "MÜSİAD olarak gündemimizde tuttuğumuz idealimiz olan bir mottomuz var; ’Yüksek ahlâk, ileri teknoloji ve güçlü Türkiye.’ Bu ideal çerçevesinde medeniyetimizin en önemli değerleri aile yapısı içerisinde neşvü nema buluyor. Unutmayalım ki arkamızda güzel bir nesil yetiştirmez isek, mezarımız tenha kalır. Bu inançla rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kılsın. Dünyadaki cennetimiz huzurlu bir aile yuvası olsun inşallah" dedi.

"Merhamet" vurgusu

Prof. Dr. Saffet Köse ise konuşmasında, aile ve medeniyetin merkezindeki kurucu kavramın ’merhamet’ olduğunu söyleyerek, İslam’da ailenin yeri ve önemine değindi. Köse, "İslam’ı tanımlayan ana kavram nedir? derseniz ben onu hep ’merhamet’ diye tanımladım, öyle gördüm. Cenab-ı hak kendisini alemlerin Rabbi olarak tanıttıktan sonra Rahman ve Rahim sıfatına vurgu yapıyor. ’Rahmetle ve merhametle muamele etmeyi kendisine ilke edindi’ diye ayeti kerimesinde söylüyor. Merhametin merkezinde de muhabbet, sevgi var. Aileyi, medeniyeti hatta dünyayı kuran temel kavram bu aslında. Ahlak kitaplarımızda bütün kurumsal yapılarda bir hiyerarşik düzen vardır ve o düzen içerisinde adalet esastır. Adalet olmazsa o sistem yürümez. Mesela aile reisi ile ailenin fertleri arasında adalet esas olmalı. Peygamber efendimiz; ’Bir öpücükle olsa dahi çocuklarınız arasında ayırım yapmayın’ diyor. Gönüllerimizi kaynaştıran paylaşmaktır. İslam iyilik merkezli bir medeniyettir. Ailede de merhamet, nezaket ve zarafetle muamele olacak, kırıp incitmek olmayacak. Aile kelime olarak; mesken, huzur yuvası demektir. Aileden çocuklara geçişkenlik vardır. Ailede ihsanla, gönülden içtenlikle yaklaşmak esastır. Ailede uyum ve ahenk gerekir. İslam kültürü birlik ve beraberliği önemsemiştir o yüzden bizde aile ve toplum birbiri üzerinden tamamlanır. Bugün evin içerisindeyiz; ama elimizde telefonla dışarıdayız. Modern kültür o uyumlu yapılardaki değerler üzerinden bağlanmış, o yapıları çözüyor ve bireyi özgürleştirerek soğuk ilişkiler kuruyor. Evlerimizle oteller arasında fark kalmadı. Boşanmalardaki en büyük sebebin ’ilgisizlik’ olduğu açıklanıyor. Fabrika ayarlarına dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir da, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler hızla göç almaya devam ediyor. Göç alan şehirlerde ailenin zayıfladığını görüyoruz. Evde stresin olmaması ve güven ortamı bulunması önemli" dedi.

Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’ye, Doç. Dr. Mustafa Yayla’ya ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir’e günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.