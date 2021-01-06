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MÜSİAD ’Hatim Duası’ programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ev sahipliğinde ahirete irtihal eden üyelere ve tüm vatandaşlara yönelik "Hatim Duası" gerçekleştirildi.

İZMİR 06.01.2021, 11:57
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MÜSİAD ’Hatim Duası’ programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ev sahipliğinde ahirete irtihal eden üyelere ve tüm vatandaşlara yönelik "Hatim Duası" gerçekleştirildi.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın ve dünyanın dört bir yanındaki MÜSİAD üyelerinin katılımı ile Bilal Saygılı Camii’nde düzenlenen programda, salgın sürecinde vefat eden üyeler ve tüm vatandaşlar için "Hatim Duası" yapıldı. Yüzlerce kişinin katılımıyla internet üzerinden yapılan canlı yayında Bilal Saygılı Camii İmam Hatibi Ahmet İnce Hoca Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua etti.

Ahmet İnce yaptığı duada “İçinde bulunduğumuz bu dönemde salgın hastalıkla imtihan oluyoruz. Bu imtihan nedeniyle toplanmamıza, dua etmemize vesile olan başta MÜSİAD ailesinden ahirete irtihal edenler olmak üzere tüm vefat eden vatandaşlarımıza yaptığımız bu duayı hediye ediyoruz, sen hissedar eyle Allah’ım! Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza eyle! Hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlu kullarımıza edalar ihsan eyle! Ya Rabbel Âlemin, tüm insanlığı yaşadığımız salgın hastalıktan mahfuz ve muhafaza eyle!” dedi.

MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyasına hizmet eden ve vefat eden MÜSİAD başkanları ve üyelerini anmak , onların ruhu için okunan hatimleri bağışlamak ve ümmeti Muhammed’e dua etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek şunlara değindi: “MÜSİAD’ımızın önceki dönem genel başkanlarımızdan Ömer Cihad Vardan’ın ’MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur’ sözü, bizlerin MÜSİAD ile kurmuş olduğu bağı çok güzel özetliyor. Buradan emekli olmak, tamamen yollarını ayırıp bağını koparmak MÜSİAD’ın dostlarının aşina olduğu bir tutum değildir. Ancak Rabbimin emriyle bu dünyadan ayrılan dostlarımız bu yapıdan uzaklaşmış oluyor ama her daim gönüllerimizde, dualarımızda, kalplerimizde yaşıyorlar.

Bizler bu yapının içinde yer almaya başladığımız ilk günden itibaren kurucularımızın idealleri ve hedefi ile var gücümüzle birlik ve beraberlikle çalışıyoruz. Biz MÜSİAD olarak hiçbir zaman sadece bir iş adamları derneği ya da sadece bir iş örgütü olmadık; her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyerek hareket ediyoruz.”

Bir araya geldikleri her bir üye ile “kardeşlik bağı” geliştirdiklerini belirten Abdurrahman Kaan sözlerine şöyle devam etti: “Rabbim bizlere bu çatı altında nice başarılar, birbirimize kenetlenerek büyüdüğümüz nice uzun yıllar nasip etsin inşallah! Bu duygularla dünyadan göç eden MÜSİAD’ımızın değerli başkan ve üyelerine bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. MÜSİAD’ın artık ismi ile birlikte anılan, üyeleri ve dostları arasındaki güçlü vefa duygusunu bir kez daha ortaya koyarak bu güzel programı düzenleyen başta İzmir Şube Başkanım Bilal Saygılı Bey kardeşim olmak üzere yönetimine, Ayhan Doğruyol kardeşime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Son nefesimize kadar var gücümüzle çalışacağız

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanındaki MÜSİAD üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen "Hatim Duası" programına katılımlarından dolayı başta Genel Başkan Abdurrahman Kaan’a ve tüm üyelere çok teşekkür etti.

Bilal Saygılı, “Dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde MÜSİAD ailemizden Rahmeti Rahmana kavuşan tüm başkanlarımız, üyelerimiz ve tüm vatandaşlarımız için hatim programı tertip ettik. Bu dünyadan göç eden MÜSİAD’ımızın değerli Başkanlarına, üyelerine ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Rabbim’den rahmet diliyorum. Bizler son nefesimize kadar ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin” dedi.
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