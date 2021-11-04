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MÜSİAD Ege Bölgesi atakta

MÜSİAD İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde İzmir’de bir araya gelerek, geleceğe dönük iş birliği mesajları verdi. Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın telekonferans yöntemi ile katıldığı toplantıda, MÜSİAD’ın büyük ve güçlü bir aile olduğu vurgulandı.

İZMİR 04.11.2021, 10:15
MÜSİAD Ege Bölgesi atakta

MÜSİAD İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde İzmir’de bir araya gelerek, geleceğe dönük iş birliği mesajları verdi. Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın telekonferans yöntemi ile katıldığı toplantıda, MÜSİAD’ın büyük ve güçlü bir aile olduğu vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi; Denizli, Manisa ve Aydın şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hasbihal Toplantısında, tanışma ve geleceğe dönük iş birliği, güç birliği mesajları verildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, toplantıya telekonferans yöntemi ile katıldı. Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın yeni dönem çalışmalarına değinerek şunları kaydetti:

"Çok güzel bir ortamda başkanlarımız ve üyelerimizle beraber hasbihal ettiğinizi öğrendim. Çok mutlu oldum. Kardeşliğinizi ve dostluğunuzu Allah kuvvetlendirsin inşallah. Her şeyden önce Rabbimiz bizi kardeş kılmış, ’inananlar kardeştir’ demiş. Bu noktada bizim bu kardeşlik şuuruna sahip olmamız çok önemli. Bizim aramıza nifak ve ayrılık rüzgarları girerse başarılı olmamız mümkün olmaz. Biz büyük bir aileyiz. Genel Merkezimizde hamdolsun çok yoğun ve güzel hareketlilik var. Yeni dönemde dolu dolu faaliyetler bizi bekliyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, hepimizin önünü açsın” dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise "Ege Bölgesinde yer alan MÜSİAD şubeleri olarak aramızdaki bağları daha da güçlendirip gelecekte bir araya gelerek bu kaynaşmamızı devam ettirmeyi istiyoruz. Dava ve birliktelik kadim kıymetimizdir. Ülkemizin güçlenmesinde; sanayiden ticarete, turizmden tarıma kadar üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarımıza, projelerimize devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için hep birlikte gayret etmeye devam" diye konuştu.

MÜSİAD Denizli Başkanı Mehmet Akgün da, toplantıda söz aldı. Akgün, “Üyelerimizle birlikte Denizli’de 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Birçok sektörde üyemiz bulunmaktadır. İki tane önemli projemizi sizlerle paylaşmak istiyorum; dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak amacıyla Dijital Üye Rehberi projemize devam ediyoruz. Bu projeyle üyelerimizin ağı daha da güçlenecek. Diğer taraftan yeni hizmet binamızda kuracağımız Eğitim ve Bilim Merkezi Laboratuvarı çalışmalarımız devam ediyor" diye ifade etti.

MÜSİAD’ın bayrağını daha yukarılara taşımak için gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını belirten MÜSİAD Manisa Başkanı Abdurrahman Rüzgar, “Manisa, tarım ve sanayi şehridir. Manisa, üzüm ve zeytinin şehridir. İzmir’e yakın olmamız nedeniyle ilişkilerimizi geliştirmek, bundan istifade etmek ve ticaretimizi arttırmak istiyoruz. Ege Bölgesi MÜSİAD şubelerimizi bir sonraki toplantımızda misafir etmekten memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Aydın Başkanı Taner Kuşpaz ise konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:

"MÜSİAD büyük bir STK, büyük bir aile. Biz buna şahit oluyoruz. Allah bu ailemizi daim eylesin. Bildiğiniz üzere önceki Genel Başkanımız Aydın’a dünyanın üçüncü büyük süt fabrikasını inşa etti. Yerli ve milli müteşebbisler olarak kendi içimizde kaynaşarak, birbirimizle iş yaparak kendi ekosistemimizi geliştirerek bu tür yatırımlara girişebiliriz. Bunu tam anlamıyla yaptığımızda MÜSİAD’ın önünde kimse duramaz.

Programda, Akademi Kamu Sanayi İşbirliği ve Proje Takibi Komitesi Başkanı Nurettin Memur da MÜSİAD İzmir tarafından hayata geçirilen İzmir Nitelikli Personel Yetiştirilmesi (İNİP) Projesi kapsamında "Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması" hakkında sunum yaptı.

Toplantının sonunda Bilal Saygılı, misafir başkanlara günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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