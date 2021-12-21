Müjdat Gezen belgeseli İzmir’de izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu’nun yaptığı, Müjdat Gezen belgeseli 5. İzmir Uluslararası Mizah Film Festivali kapsamında izleyici ile buluştu. Gecede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Müjdat Gezen’e festivalin ilk Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü verdi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu’nun yaptığı, Müjdat Gezen belgeseli 5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) izleyiciyle buluştu. Sanat yaşamının 61. yılını dolduran Gezen’in hayatını konu alan belgesel film de ailesi, arkadaşları, dostları ve öğrencileri Gezen’i anlatmaya doyamazken, belgesel 95 dakika sürdü. İzleyiciler ise izledikleri karşısında kah güldü kah eğlendi.

“Çekimleri 2 yıl sürdü ve her dakikasından keyif aldık”

Belgeselin sona ermesinin ardından sahneye çıkan gazeteci Gökmen Ulu, belgesel çekimlerinin 2 yıl sürdüğünü ve her dakikasından keyif aldıklarını belirtti. Belgesel hakkında konuşan Ulu, “Otobiyografi zor olurdu. Belgeselde de izlediğiniz gibi Müjdat Gezen, övgüye değer yönlerinden bahsetmeyi sevmiyor. Biz burada çok zorlanırdık. İyi ki ailesiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla ve öğrencileriyle konuştuk ve böylelikle de onun hiç anlatmayacağı nitelikleri ortaya çıkardık. Müjdat Gezen’in sadece tiyatro serüvenini anlatsak belgesel dizisi olur. Biz şu soruya yanıt aradık; Mesleki niteliklerinden ziyade karakteristik özellikleri üzerinde durduk ve sorduk; Acaba Müjdat Gezen nasıl bir insan? Bilmediğimiz nitelikleri nelerdir sorusunun cevabını bulduk” dedi.

“Onların eserlerini yaşatmak, ilgiyi çoğaltmaktır”

Gökmen Ulu’nun ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Mizah iyiliğe yapılan bir çağrı. İzahın tükendiği yerde mizah başlıyor. Mizah; İzahın açamadığı kapıları aralıyor, görünmeyeni gösteriyor, anlatılamayanı haykırıyor. Mizah yıkmaz, onarır, yormaz güldürür, güldürürken de düşündürür. Aramızda bizi bize dışarıdan gösteren, sıradan olanın güzelliğini anlatan zekası ve mizahıyla Timurları alt eden kahramanlar var. Tıpkı Aziz Nesin gibi. Tıpkı içimize ayna tutan çok sevgili Müjdat Gezen gibi. Onların eserlerini yaşatmak, ilgiyi çoğaltmaktır. Bu nedenle Aziz Nesin’in adını taşıyan bu onur ödülünü tiyatro ve sinemamızın ustası Müjdat Gezen’e takdim etmekten çok büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tunç Soyer’in Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü Gezen’e takdim etmesinden sonra Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen’in de katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Gezen söyleşi de hayatından ve mesleki anılarından kesitleri vatandaşlar ile paylaştı. Gece, Müjdat Gezen’in “Unutama Beni” şarkısını söylemesi ile son buldu.