Mühendis Gülizar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Çiğli’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki bilgisayar mühendisi Gülizar Obuz Ocak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazası dün saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi Egekent mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kılıç idaresindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Bu sırada yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bülent Ünal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Gülizar Obuz Ocak ve 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ünal’ın yanı sıra yaralanan Gülizar Obuz Ocak da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal ve Obuz’un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şoför Mustafa Kılıç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

2 yıllık evli olduğu öğrenildi

Gülizar Obuz Ocak için Egekent Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Obuz’un ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Obuz’un cenazesi Harmandalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 2 senelik evli olduğu öğrenilen Obuz’un bilgisayar firmasında bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.