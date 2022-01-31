Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Bahriye Kabadayı Bal’ın yaptığı “Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeselinin ilk gösterimi Mordoğan’da gerçekleştirildi.

Belgesel, Mordoğanlı küçük ölçekli balıkçıların mücadelelerini, Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi’nin gelişim sürecini, küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamlarını ve deniz ile ilişkilerini konu alıyor. Mordoğan Düğün Salonunda gerçekleşen ilk gösterimde bir konuşma yapan Karaburun Belediyesi Başkan Vekili Doğan Özuslu, ilçe ekonomisinde çok önemli yer tutan balıkçılığı korumak ve geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini belirterek, WWF Türkiye yöneticilerine teşekkür etti.

“Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeselinin ilk gösterimine deniz tutkunlarının yanı sıra, vatandaşlar, belgeselde öyküleri ele alınan balıkçılar ve WWF- Türkiye Küçük Ölçekli Balıkçılık Projesi yetkilileri katıldı.