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Minikler Buca’da moral buldu

Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar, Buca Gölet’te düzenlenen moral gününde aileleriyle beraber keyif dolu bir gün geçirdi. Su balonları gösterisinden palyaçoya, müzik dinletisinden sihirbazlık gösterisine kadar birbirinden renkli birçok etkinlik sayesinde miniklerin yüzleri güldü.

İZMİR 21.09.2021, 10:46
Minikler Buca’da moral buldu

Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar, Buca Gölet’te düzenlenen moral gününde aileleriyle beraber keyif dolu bir gün geçirdi. Su balonları gösterisinden palyaçoya, müzik dinletisinden sihirbazlık gösterisine kadar birbirinden renkli birçok etkinlik sayesinde miniklerin yüzleri güldü.

Buca Belediyesinin ev sahipliğinde, İyilik Atölyesi ve İzmir Gönüllüleri Sosyal Sorumluluk Projeleri iş birliğiyle Buca Gölet’te düzenlenen etkinliklerle, onkoloji servisinde tedavi gören 150 çocuk ve ailesi moral buldu. Etkinlikte, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, çocuklar ve anneleriyle sohbet ederek, belediye olarak ailelerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Öte yandan, etkinlik “Bubble Şov” olarak bilinen köpüklerle oluşturulan su baloncukları gösterisiyle başladı. Çocuklar, havada uçuşan balonları patlatabilmek için birbiriyle yarıştı. Daha sonra, sihirbazlık gösterisini büyük bir merakla izleyen minikler, heyecan dolu anlar yaşadı. 16 yaşındaki görme engelli Sıla Bulut’un müzik dinletisiyle sona eren etkinlikte, çocuklar hep birlikte şarkılar söyledi, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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