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Minik öğrencilerin Pati Park keyfi

Aliağalı minik öğrenciler, ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve doğal yaşam alanları ile bölgenin en modern barınağı olan Pati Park’ı ziyaret etti.

İZMİR 11.10.2021, 18:16
Minik öğrencilerin Pati Park keyfi

Aliağalı minik öğrenciler, ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve doğal yaşam alanları ile bölgenin en modern barınağı olan Pati Park’ı ziyaret etti.

Aliağa’da anaokulu öğrencileri ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında Pati Park’a ziyaret yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ziyarete eşlik ederek öğrencileri karşıladı. Miniklere sürpriz yapan Başkan Serkan Acar, sevimli dostlarla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Öğrencileri sevimli dostlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Minik öğrencilerimiz ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ münasebetiyle Pati Parkımıza ziyaretlerini sürdürüyor. Mimiklerimizi burada ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Sevimli dostlarla bir araya gelen çocuklar, burada Pati Park’ın tadını çıkarıyor. Aynı zamanda sevimli dostlarla keyifli anlar yaşıyorlar. Minik öğrencilerimize hem hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz hem de Pati Parkımızı tanıtıyoruz” dedi.

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