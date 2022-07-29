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Minik öğrencilerin keyifli gezileri

Menemen Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Ulukent Anaokulu’nun minik öğrencileri, yaz eğitim döneminde de sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yaptıkları gezi ile Sasalı’daki Kuş Cenneti’ni inceleyen minikler, bu hafta da fen ve doğa etkinlikleri çerçevesinde Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti.

İZMİR 29.07.2022, 10:35 29.07.2022, 10:43
Minik öğrencilerin keyifli gezileri

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğretmenleri, çocukların küçük yaşta doğa ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmak için bir takım geziler düzenledi. Minik öğrenciler ilk olarak Gediz Deltası sulak alanındaki İzmir Kuş Cenneti’ni ziyaret etti. Canlıları gözlemleyen öğrenciler, rehber öğretmenleri tarafından da kuşlar ve kuş halkalama hakkında önemli bilgiler edindi. Öğrenciler bu haftaki gezilerinde ise öğretmenlerinin gözetimi ve rehberliğinde, Sasalı’da Doğal Yaşam Parkı’nda kurulu olan modern hayvanat bahçesini gezdi. Gündelik yaşamda görmedikleri hayvanlarla karşılaşınca büyük sevinç ve heyecan yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hem hayvanları tanımaya çalıştı hem de eğlendi. Ayrıca çeşitli ağaç ve bitkileri de inceleme fırsatı buldu. Anaokulu yetkilileri, “Keyifli ve eğlenceli bir gün geçiren öğrencilerimiz, merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı bulup sevgilerini pekiştirdi. Bu tür doğa dostu gezilerimiz devam edecek” dedi.

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