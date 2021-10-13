Minik öğrencilerin eğitimine katkı

Yaşar Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği Erasmus+programı kapsamında desteklenen "Eğitsel ve Dijital Kültürel Laboratuvar" (EDUCLAB) isimli projeyle, okul öncesi öğretmenler için bir rehber hazırlandı. Hazırlanan rehberin; okul öncesi öğrencilerin müze, kütüphane, arkeolojik alanlar, tiyatro ile benzeri kültür ve sanat kurumlarını ziyaretleri sırasında öğretmenlerine rehberlik etmesi ve öğrencilerin sanat eserlerini daha iyi anlayıp zevk almalarını sağlanması amaçlandı.

Avrupa Kültürel Miras Yılı çerçevesinde, okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak; sanatsal, kültürel atölyelerin düzenlenmesine rehberlik edecek eğitim materyalleri ve öğretmen rehberi geliştirmeyi amaçlayan EDUCLAB projesi; Türkiye, İtalya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden 6 kurumun iş birliği ile yürütüldü.

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, projenin amacının okul öncesi çocukların kültür, sanat ve tarih alanlarında daha fazla bilgi edinip bilinçlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Dr. Kahyaoğlu, "Projenin ilk döneminde okul öncesi öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlamak için tüm katılımcı ülkelerde odak grup çalışmaları yapıldı. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek kültürel atölye çalışmalarında eğitim ortamının ve öğrenme süreçlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin öğretmenlere yol gösterecek EDUCLAB Öğretmen Rehberi ve eğitim materyalleri hazırlandı. Bu rehberde arkeoloji, gelenekler ve el sanatları, doğa, sanat ve bilim, anlatılar ve sözlü tarihler başlıkları altında kültürel miras ile ilişkili 5 modül yer alıyor. Öğretmenlere ayrıca, sanatsal ve kültürel etkinlikler sırasında kullanabilecekleri temel dijital becerilerden biri olan video düzenleme bilgileri de sunuldu. İzmir’deki çeşitli okullardan okul öncesi eğitim alanında çalışan 10 öğretmene proje kapsamında hazırlanan rehber ve eğitim materyalleri ile eğitimler düzenledik. Bu öğretmenler, edindikleri bilgiler ile sınıflarında doğa, arkeoloji ve sanat ile ilgili atölyeler düzenledi. Böylece çok sayıda çocuk bu alanlarda daha fazla bilgi edinip bilinçlenme şansı buldu" diye konuştu.

Hazırlanan rehberle ilgili de bilgi veren Kahyaoğlu, "Okul öncesi öğrencilerin müze, kütüphane, arkeolojik alanlar, tiyatro ve benzeri kültür ve sanat kurumlarını ziyaretleri sırasında okul öncesi öğretmenlere rehberlik edecek ve öğrencilerin sanat eserlerini daha iyi anlayıp zevk almalarını sağlayacak bir rehber ortaya çıktı. Öğretmenler için hazırlanan rehber ve eğitim materyallerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra Yaşar Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen yaygınlaştırma toplantısına İzmir’deki çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarından öğretmen ve idareciler de katıldı. Proje kapsamında hazırlanan rehber ve tüm materyaller, projenin https://www.educlab.eu/tr/ adresli web sayfasından 7 dilde ilgilenen tüm öğretmenlerin erişimine açık olarak sunuluyor" dedi.