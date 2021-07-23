Minik müzisyenlerden çevrimiçi konser

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinin küçük öğrencileri, çevrimiçi olarak konser verdi. Müzik Akademisinde piyano ve keman eğitimi alan 21 öğrenci tarafından gerçekleştirilen konser büyük beğeni kazandı.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi, Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdürmeye devam ediyor. Çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkânı bulan öğrenciler, eğitim yılı sonu konseri ile de becerilerini bir kez daha ortaya koydu.

Konser heyecanı

Salgının zor koşullarına karşın uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam eden öğrencileri, her yıl yaşadıkları konser heyecanından mahrum bırakmamak adına çevrimiçi konser düzenlediklerini belirten YÜSEM yetkilileri, “Öğrencilerimiz eğitmenleri ile birlikte belirledikleri eserlere çalıştı. Tamamen konser kurallarına uyarak; konsere uygun giyinen ve izleyicisini selamlayarak performans sergileyen öğrenciler, büyük beğeni kazandı. Müzikseverler konseri https://tv.yasar.edu.tr/yusem-muzik-akademisi-bahar-konseri/ adresinden izleyebilir” dedi.