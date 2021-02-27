Minik müzisyenler yarışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir yarışma düzenliyor. Yeni nesillerde milli değer farkındalığı sağlamayı amaçlayan enstrümantal müzik yarışmasına, 3-12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılış yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Enstrümantal Müzik Yarışması düzenliyor. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ile İZELMAN işbirliğinde düzenlenen yarışma, yeni nesillerde milli değer farkındalığı sağlamayı amaçlıyor. Çocuk Bayramı kutlamalarının çocuklar için daha akılda kalıcı ve katılımcı hale getirilmesinin de hedeflendiği müzik yarışmasına, 3-12 yaş aralığında çocuklar katılabilecek. Adayların başvuru sırasında doğum tarihi bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Yarışma için her hangi bir enstrüman sınırlaması bulunmuyor. Eserler, en az 1, en fazla 2 dakikada icra edilecek. Bir aday yarışmaya ancak bir eserle katılabilecek. Katılımcılardan, pandemi koşulları gereği kendi imkanlarıyla hazırlayacakları videoları 19 Mart saat 17.00’ye kadar izmircocuk@izelman.com.tr adresine göndermeleri isteniyor. Pandemi koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecek.

Yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek

Yarışmada birinciye katlanır bisiklet ve bir müzik firmasından 1000 TL’lik hediye çeki verilecek. İkincilik ödülü ise kamp seti ve müzik firmasından 1000 TL’lik hediye çekinden oluşacak. Üçüncülük ödülünün JBL bluetooth kulaklık ve müzik firmasından 1000 TL’lik hediye çeki olarak belirlendiği yarışmada, mansiyon ödülü kazanan yarışmacıya ise JBL kulak üstü kulaklık hediye edilecek. Yarışmanın şartnamesine ve detaylı bilgiye www.izelman.com.tr sitesi üzerinden ulaşılabilecek.