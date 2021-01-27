Minik kalpler salgında da unutulmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Balçova’daki Sağlık Yerleşkesinde yer alan KİTVAK-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde kalan çocukların hassas bir dönemden geçtiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Salgının getirdiği risk ve kısıtlamalardan dolayı çocuklarımız, tedavileri boyunca odalarına kapanmak zorunda kaldılar. Bu süreçte moral olması amacıyla bağışçılarımızla birlikte evlatlarımıza dijital tablet, oyuncak ve kıyafet temin ettik; kurum internetini onların kullanımına sunduk. Derslerinde geri kalmalarını ve dünyadan kopmalarını istemedik. KİTVAK bağışçılarına desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji tedavisi gören hastalar ile hasta yakınlarının konaklamak amacıyla kullandığı KİTVAK-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde kalan çocuklar için salgın döneminde de seferber olduklarını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, desteklerinden ötürü KİTVAK bağışçılarına teşekkür etti.

Üniversitenin Balçova’daki Sağlık Yerleşkesinde hizmet veren 41 odalı konukevinde kalan ve onkoloji tedavisi gören çocukların COVID-19 salgınından dolayı hareket alanlarının kısmen sınırlandığını ifade eden Rektör Hotar, “Kanser tedavisi, başlı başına olağanüstü hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Salgının getirdiği risk ve kısıtlamaları da düşündüğümüzde çocuklarımız, tedavileri boyunca odalarına kapanmak ya da hareketlerini sınırlı tutmak zorunda kalıyorlar” dedi.

Bu süreçte; hastalar için üniversitenin her olanağını sunduklarını dile getiren Rektör Hotar, “Bizler de pandemi döneminin şartlarını dikkate alarak minik evlatlarımıza moral olması amacıyla bağışçılarla birlikte evlatlarımıza dijital tablet temin ettik. Bunun yanı sıra kurum internetini onların kullanımına sunduk. Böylece derslerinden geri kalmalarını ve dünyadan kopmalarını da istemedik. Şu anda çocuklarımız, kontrollü şekilde tablet olanağından yararlanıyorlar. Yine bağışçılarımızın desteği ile aldığımız kıyafet, puset ve oyuncukları, konukevimizdeki evlatlarımızın kullanımına sunduk. Desteklerinden ötürü KİTVAK bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kanserin birey ve toplum hayatını derinden etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Rektör Hotar, “Burada, sadece hasta ve hasta yakınına değil; hepimize önemli görevler düşüyor. Üniversite olarak bizler, hastalığın tanı, teşhis ve tedavi kısmında yer aldığımız kadar sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Burada, gerçekten fedakârca çalışan; gönülden yardım eden insanlar var. Bazen öyle duygusal olaylar yaşıyoruz ki, hislerimizi tarif etmekte zorlanıyoruz. Mesela; bir evladımızın tekerlekli sandalye vasiyetini, babası yerine getiriyor ya da kendisi de kanser tedavisi gören bir vatandaşımız, çocuklarımızın kıyafetlerini Urla’dan yolluyor. Bunların karşılığı, hiçbir kelimede bulunmuyor” ifadesinde bulundu.

“Selamını aldım Melisa”

Küresel COVID-19 salgınında Konukevi Müdürü Mehmet Çelik’in de takdir ettikleri bir gayret gösterdiğini vurgulayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette kendisine de KİTVAK yönetimine de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konukevinden bizlere selamını yollayan Melisa kızımızın mesajını da mutlulukla aldık. Salgının ardından; minik Melisamızı Rektörlüğümüzde ağırlayacağız. Bağışçılarımızın desteklerini sürdürmelerini arzu ediyoruz. Üniversite olarak, çocuklarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”