Mimarlık isterken ödüllü tasarımcı oldu

Yaşar Üniversitesi mezunu Elif Ünaleroğlu, hayalinin peşinden gitti, kendi işini kurdu, tasarladığı sofra ürünleriyle kendi markasını oluşturdu. Ünaleroğlu, tasarımıyla da uluslararası ödül aldı.

2011 yılında üniversite sınavına giren Elif Ünaleroğlu, puanların açıklanmasının ardından okumak istediği mimarlık bölümüyle ilgili bilgi almak için Yaşar Üniversitesi’nin Tercih Günlerine geldi. Tercih danışmanları, ilgi alanları ve yeteneklerini paylaşan Elif’i ’Endüstriyel Tasarım Bölümünün daha doğru bir tercih olacağını belirterek, Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden Selin Gençtürk’e yönlendirdi. Kendisi için endüstriyel tasarım bölümünün daha uygun olacağına ikna olan Elif Ünaleroğlu, 2011 yılında girdiği Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden 2016’da birincilikle mezun oldu.

Çakıl taşlarından ilham aldı

Kurumsal firmalarda kariyerine başlayan genç tasarımcı, kendi markasını oluşturmak için kolları sıvadı. 2020 yılında Salud Living’i oluşturan Ünaleroğlu, endüstriyel tasarım ile el sanatlarını harmanladı. Özel tasarım sofra ürünleri markası olan Salud Living’in Pebble Serisi, dünyanın en önemli tasarım yarışmalarını arasında görülen Red-Dot Design Award 2022’ye layık görüldü. Genç tasarımcının çakıl taşlarının düzensiz formlarından ilham alarak tasarladığı Pebble Serisi, bir yıl boyuncu Almanya’nın Essen kentindeki Red Dot Design Museum’da sergilenecek.

İnsanların doğru yönlendirildiği zaman kendisini keşfedeceğini belirten Elif Ünal Eroğlu, "Üniversite tercih döneminde, doğru yönlendirilmemiş olsaydım, bugün belki mimar olarak hayatıma devam edecektim; ama şimdi kendime olan güvenim çok daha fazla. İçimdeki tasarımcı yönümü keşfeden ve beni doğru yönlendiren tercih danışmanları ve desteklerini esirgemeyen Selin Gençtürk hocama çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çok keyifli bir üniversite dönemi yaşadım. Bienallere ve çeşitli etkinliklere katıldım. Ardından bölümümden birincilikle mezun oldum. Artık tasarımlarımı tüketicilerle buluşturuyorum. Tasarımlarımda, kullanıcıların kendilerinden bir şeyler bulmalarını istiyorum" diye konuştu.