Mimarlar İzQ’da buluştu

İzmir Ticaret Odası’nın Pasaport’ta yer alan hizmet binasının yeniden işlevlendirilmesi için düzenlenen yarışmada derece alarak, İzmir’in teknoloji üssü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin hayata geçmesine katkı sağlayan mimarlar, tasarladıkları binada ödüllerini aldı.

İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesinin girişimleriyle düzenlenen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Mimari Proje Yarışması Teşekkür Plaketleri Takdim Töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Jülide Tutan Hergül ve İsmail Kahraman, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri, 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesi Üyeleri ile ödül alan projelerin mimarlarının katılımıyla İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan Hergül, “Girişimcilik ve inovasyon ekosistemi açısından oldukça güçlü, dinamik ve yeniliklere açık olan kentimizi, dünya standartlarına taşıyan çok özel bir binada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açıldığı günden itibaren yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapan İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde girişimcilerimize, fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması için birbirinden değerli projelere imza atan siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Araya giren Covid-19 pandemisi buluşmamızı geciktirse de, burada hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“15 proje müracaatta bulundu”

Mimarlık Grubu Meslek Komitesi olarak, kente değer katan projelerin mimari proje yarışmalarıyla belirlenmesini çok önemsediklerini ifade eden Hergül, yarışma süreci hakkında bilgi vererek, “Odamızın Pasaport’ta yer alan eski ana hizmet binasının İzQ İnovasyon Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi çerçevesinde ‘İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması’, 8 Ocak 2020 tarihinde ilan edildi. Yarışma takvimi çerçevesinde son teslim tarihine kadar 15 proje müracaatta bulundu. Kıymetli yarışma jürimizin 11 Mart 2020 tarihinde odamızda gerçekleştirdiği değerlendirmede birincilik, ikincilik, üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödülü kazanan projelerimiz belirlendi. Birinci olan proje İzQ inovasyon ve Girişimcilik Merkezi olarak hayata geçti, bildiğiniz üzere merkezimiz 2022 yılında faaliyetlerine başladı” diye konuştu.

Ödüller verildi

Törende, ilk olarak proje çerçevesinde değerli görüşleriyle yarışmanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında büyük rol oynayan jüri üyeleri Özlem Erdoğdu Erkarslan, Celal Abdi Güzer, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Seçkin Kutucu, Aslı Ceylan Öner ve Michael Edward Young’a teşekkür belgeleri takdim edildi. İzmir girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getiren projenin mimarı M. Gökhan Çelikağ ve ekibi birincilik ödülünü alırken, Burçin Demirsoy Demirci ve ekibi ikincilik, Gözde Susam İnanç ve ekibi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Eşdeğer Mansiyon Ödülünü ise Can Yengül, Mert Uslu, Mete Keskin ve ekipleri kazandı.