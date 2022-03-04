Mimar Kemalettin cazibe merkezi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli’yi ziyaret etti. Soyer, Mimar Kemalettin Moda Merkezine dair hazırlanan projenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçtikten sonra çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “Mimar Kemalettin’i İzmir için bir cazibe merkezi yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, Mimar Kemalettin Moda Merkezindeki düzenleme projesinin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçtikten sonra çalışmalara başlanacağını ve Mimar Kemalettin’i cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Dünyada bir kaos yaşandığını, Türkiye’nin de zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik ve siyasal krizler yaşanıyor. Tek nefes alacağımız şey birbirimizle dayanışmak, birbirimize omuz vermek. Bunu yaptığımız sürece felaketlerin tahribatını da o kadar azaltırız.” Mustafa Güvenli ise Başkan Soyer’in ziyaretinin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek “Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Başımızda bir ağabeyimiz, başkanımız olduğunuz için mutluyuz. Biz de her zaman yanınızdayız” diye konuştu. Mimar Kemalettin Moda Merkezindeki düzenleme projesi, yürüyüş yollarında değişiklik yapılması, aydınlatma direklerinin konulması, merkezdeki etkinliklerin yapılacağı meydan düzenlemesini içeriyor.