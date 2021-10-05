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Milli takım seçmelerine Altay’dan 9 genç

Türkiye Futbol Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay’dan dokuz genç katıldı.

İZMİR 05.10.2021, 13:20
Milli takım seçmelerine Altay’dan 9 genç

Türkiye Futbol Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay’dan dokuz genç katıldı.

Türk futboluna bugüne kadar sayısız yıldız kazandırıp ay-yıldızlı takımların gözbebeği olan Altay, İzmir’deki U15 Milli Takım seçmelerinde 9 genç ile temsil edildi. Buca’daki Kaynaklar Tesislerinde düzenlenen seçmelere toplam 44 futbolcu katıldı.

Seçmelerde Altay’ı Süleyman Emre İtir, Mert Tiyanşan, Arif Yanralı, Enes Öğrüce, Asrın Cengiz, Kemal Şen, Mehmet Onur Yıldız, Onur Erdoğan ve Fatih Tekin temsil etti. Türkiye genelinde 2007 doğumluların yer aldığı seçmeler daha önce Van, Erzurum, Diyarbakır, Malatya, Trakya bölgesi, Kayseri, İstanbul, Ankara, Trabzon, Samsun, Adana, Antalya, Sakarya ve Bursa’da yapılmıştı.

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